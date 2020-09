Festa dell’Unità di Modena, il direttore di TPI coordina l’incontro sul tema: “Quale stato dopo la pandemia?” | DIRETTA

Oggi, venerdì 11 settembre 2020, alle ore 20 presso la Sala dibattiti della Festa dell’Unità di Modena è in programma l’incontro sul tema: “Quale Stato dopo la pandemia?”, la cui diretta si può seguire sia sulla pagina Facebook di TPI che nel video in testa all’articolo. Il dibattito, moderato dal direttore di TPI Giulio Gambino, vede la partecipazione del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, del Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e della presidente della Commissione Difesa del Senato Roberta Pinotti. Iniziata il 26 agosto scorso nell’area di Ponte Alto, la Festa dell’Unità, che si sta svolgendo con un apposito protocollo di sicurezza a causa dell’epidemia di Coronavirus, si concluderà il 13 settembre con l’intervento del segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti.

