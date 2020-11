Fassino a TPI: “La stampa italiana parla troppo di Covid, procura allarme. Ne parla più che all’estero” | VIDEO

“Vorrei che i giornalisti che mi stanno ascoltando domani mattina leggano Le Monde, El Pais, The Guardian, i principali giornali che parlano di Covid 19 noteranno che in questi quotidiani esteri si parla di Coronavirus in due o tre pagine. I giornali italiani dedicano invece 20 e oltre pagine alla vicenda. È il modo in cui rappresenti questa pandemia. La stampa italiana alimenta un clima ansiogeno e procura allarme. Il modo con cui la stampa rappresenta le pandemie deve essere misurato in modo da non creare clima ansiogeno”. Così Piero Fassino, deputato Pd e Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, nel suo intervento durante la diretta ‘TPI Speciale Elezioni 2020‘.

Leggi anche: 1. Piero Fassino (Pd) a TPI: “Di Maio è cresciuto molto, lo promuovo come ministro degli Esteri”// 2. Fiano (Pd) a TPI: “Il Mes alla fine si prenderà”

TPI SPECIALE ELEZIONI USA 2020 | Segui la diretta live di TPI

Potrebbero interessarti Piero Fassino (Pd) a TPI: “Di Maio è cresciuto molto, lo promuovo come ministro degli Esteri” Fiano (Pd) a TPI: “Il Mes alla fine si prenderà” Terrorismo, fonti Viminale a TPI: "Dopo Vienna e Nizza cambia tutto"