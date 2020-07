Esclusivo TPI. Faccia a faccia con Davide Casaleggio: “Ora parlo io”

Esclusivo TPI.it, di Giulio Gambino – I 208 miliardi del Recovery fund? Bisogna recuperare risorse da tutte le fonti e investire in sanità. I media tradizionali diffondono fake news, ma non quelli legati all’ecosistema M5S, e se è vero che la piattaforma Rousseau vanta poco meno di 100mila iscritti, ha dimostrato di essere un esempio di “democrazia partecipata”. Il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio, commenta lo stato della “rivoluzione democratica” immaginata con il padre Gianroberto Casaleggio quando hanno ideato la piattaforma virtuale del M5S, e il valore dell’accordo raggiunto in Consiglio Europeo sul pacchetto di aiuti post emergenza Covid, in un’intervista esclusiva rilasciata al direttore di TPI Giulio Gambino.

“Il finanziamento di 208 miliardi di fondi europei all’Italia è importante sia per la gestione dell’emergenza che per il rilancio economico del Paese, dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili, e investire in sanità”, dice Casaleggio sul Recovery Fund. Per l’erede di Gianroberto Casaleggio, il compromesso a cui sono giunti i 27 Paesi dell’Unione Europea dopo cinque giorni di concitate contrattazioni è un traguardo importante per la ripresa economica e per il futuro del Paese. “È bizzarro”, ma l’Italia “nei primi mesi di quest’anno ha speso meno in sanità rispetto all’anno precedente, anche nella digitalizzazione” e dunque “bisogna recuperare risorse da tutte le fonti disponibili”, afferma l’ideatore di Rousseau.

A pochi giorni dall’appuntamento che ha fissato online con i circa 100mila iscritti alla piattaforma digitale del M5S, il “Villaggio Rousseau“, in programma il 26 e 26 luglio prossimi, Casaleggio è convinto che l’esperimento di democrazia partecipata concepito con il padre poco prima della sua morte prematura, abbia dimostrato la possibilità per gli iscritti di candidarsi e di scegliere direttamente i candidati alle elezioni, e di essere stato, in questo senso, un successo. Eppure sulle Elezioni regionali previste per il prossimo 20 e 21 settembre, non si sbilancia. “Non mi appassiona vedere la politica come una tifoseria”. “Oggi gestiamo la politica come una partita di calcio”, afferma Casaleggio, ma dichiara di aver apprezzato il leader Giuseppe Conte per il ruolo assunto durante un momento così delicato come quello legato alla pandemia di Coronavirus. La vera eredità politica è quella lasciata dal padre Gianroberto, un fardello di idee che rappresenta per l’esponente M5S una “grande responsabilità”.

