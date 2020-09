Elezioni regionali Puglia 2020, chi ha vinto tra Fitto e Emiliano

ELEZIONI REGIONALI PUGLIA CHI HA VINTO – Chiusi i seggi alle 15, c’è grande attesa per sapere chi ha vinto le elezioni regionali in Puglia. Si chiude così una tornata elettorale del tutto eccezionale: non soltanto per la data, visto che in origine le Regionali in Puglia erano previste per la primavera del 2020 e sono state poi rinviate a causa del Coronavirus, ma anche perché contemporaneamente si votava per il referendum sul taglio dei parlamentari e dei consigli comunali in 49 comuni della Regione.

Regionali Puglia 2020: chi ha vinto

Regionali Puglia 2020: gli exit poll

1° Exit Poll Sky

Michele Emiliano (centrosinistra): – 36-40%

Raffaele Fitto (centrodestra): – 36-40%

Antonella Laricchia (M5S): – 15-19%

Ivan Scalfarotto (Italia Viva): 2-4%

1° Exit Poll Rai

Michele Emiliano (centrosinistra): – 39-43%

Raffaele Fitto (centrodestra): – 39-43%

Antonella Laricchia (M5S): – 11-15%

Ivan Scalfarotto (Italia Viva): 1-3%

I candidati

Sono in tutto otto i candidati alle elezioni Regionali in Puglia. A contendersi la vittoria finale, Raffaele Fitto, già governatore della Regione dal 2000 al 2005 e parlamentare europeo eletto per la seconda volta nel 2019 con Fratelli d’Italia, e Michele Emiliano, attuale presidente della Regione appoggiato dal Pd e ex sindaco di Bari. In corsa anche la candidata grillina Antonella Laricchia, consigliera uscente della Regione e supportata anche dalla lista civica Puglia Futura.

Tra gli altri candidati, Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri del governo Conte II, candidato di Italia Viva, +Europa e Azione, lo scrittore Pierfranco Bruni, sostenuto da Fiamma Tricolore, Nicola Cesaria, sostenuto dalla lista civica “Lavoro Ambiente Costituzione” che raggruppa Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Risorgimento Socialista, Mario Conca, consigliere uscente della Regione, sostenuto dalla lista civica “Cittadini Pugliesi – Mario Conca Presidente”, e Andrea D’Agosto, sostenuto dalla lista “Riconquistare l’Italia”.

Di seguito, l’elenco degli otto candidati alle Regionali in Puglia. Al fianco di ogni nome, quello delle liste che lo appoggiano:

Michele Emiliano – Partito Democratico, Senso Civico (che comprende Partito Repubblicano Italiano e Articolo 1), Emiliano Sindaco di Puglia, Con Emiliano, Popolari con Emiliano (che include Centro Democratico e Alternativa Popolare), Puglia Solidale e Verde (che comprende Europa Verde, Sinistra Italiana e Partito Socialista Italiano), Italia in Comune, Pensionati e Disabili, Partito Animalista Italiano, Partito del Sud, Sud Indipendente, Democrazia Cristiana, Sinistra Alternativa, I Liberali e Partito Pensiero e Azione Raffaele Fitto – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro Nuovo PSI, La Puglia Domani Antonella Laricchia – Movimento 5 Stelle, Puglia Futura Ivan Scalfarotto – Italia Viva, Azione Scalfarotto Presidente, +Europa, Futuro Verde Pierfranco Bruni – Fiamma Tricolore Nicola Cesaria – Lavoro Ambiente Costituzione, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Risorgimento Socialista Mario Conca , Cittadini Pugliesi, Mario Conca Presidente, Andrea D’Agosto, Riconquistare l’Italia Andrea D’Agosto – Riconquistare l’Italia



