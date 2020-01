Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: come si rinnova tessera elettorale

Domenica 26 gennaio 2020 oltre tre milioni e mezzo di persone sono chiamate alle urne per votare alle elezioni regionali in Emilia-Romagna: ma come si rinnova la tessera elettorale scaduta?

Di seguito, vengono fornite tutte le informazioni a riguardo.

Come si rinnova la tessera elettorale

La tessera elettorale è il documento ufficiale con il quale, insieme a un documento d’identità valido, i cittadini possono esercitare il loro diritto al voto.

Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: cosa serve per votare

È valida per 18 consultazioni e viene rilasciata dall’ufficio elettorale del comune di residenza, cioè del comune nelle cui liste elettorali l’elettore risulta iscritto. Chi non è in possesso della tessera elettorale, può ritirarla presentandosi all’ufficio elettorale del proprio comune munito di documento di identità in corso di validità.

Ma come si rinnova la tessera elettorale? Per ottenere una nuova tessera elettorale basta recarsi negli uffici comunali, che solitamente nei giorni precedenti il voto rimangono aperti tutto il giorno. Gli uffici sono aperti anche nella giornata in cui si vota per permettere anche agli ultimi ritardatari di ritirare la propria tessera e recarsi poi al seggio. Per ottenere una nuova tessera elettorale, sia perché questa sia ormai completa sia in altri casi, come ad esempio lo smarrimento, basta portare con sé un documento d’identità valido.

Elezioni Emilia-Romagna 2020: la guida al voto

Per avere ulteriori informazioni bisogna contattare gli uffici del proprio comune oppure si può chiamare il numero verde dell’ufficio Relazioni con il pubblico della regione Emilia-Romagna, 800662200, o inviare una mail al seguente indirizzo: ufficioelettorale@regione.emilia-romagna.it o urp@regione.emilia-romagna.it.

Altre informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della regione Emilia-Romagna.

