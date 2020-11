Roma, CasaPound si traveste da lista civica per correre alle comunali

Il movimento di estrema destra CasaPound potrebbe presentarsi alle elezioni comunali di Roma in programma per il 2021 “in incognito”, sotto la sigla di una nuova e semi-sconosciuta lista civica, Volontà Romana. Lo scrive Fanpage.it, che fa notare come da qualche settimana i rappresentati romani di CasaPound partecipano ad eventi organizzati in vista delle amministrative sotto questa nuova sigla. Da Marco Contisio, referente per Tiburtino III, alla leader di Ostia Carlotta Chiaraluce fino a Simone Montagna, già candidato presidente per CasaPound in XIII Municipio, diversi esponenti del partito – che alle scorse elezioni non è riuscito a far eleggere molti dei suoi candidati – si presentano così alla stampa locale o ad incontri pubblici.

L’ultimo quello del “Giorno dell’Albero” in cui Contisio ha raccolto firme per la riqualificazione di via del Frantoio. Intanto sui social degli esponenti locali è sparito ogni riferimento al simbolo di CasaPound. E venerdì scorso il neo nato movimento ha promosso su Facebook l’incontro “Covid 19. Imprese e politica romana al tavolo” a cui hanno preso parte l’ex candidato alla Regione Lazio per CasaPound e tra le figure di riferimento della capitale Mauro Antonini e uno dei volti più esposti anche a livello nazionale del partito, Carlotta Chiaraluce, insieme a rappresentanti di categorie e a due esponenti di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna (responsabile nazionale per il turismo di Fdi), e Stefano Tozzi (capogruppo di Fdi in I Municipio). Il tentativo potrebbe essere quello di conservare le candidature forti attraverso questa nuova lista, senza misurarsi con il proprio simbolo ma appoggiando Fratelli d’Italia.

