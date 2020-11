Bertolaso candidato sindaco di Roma? Spunta il sito bertolasosindaco.it

Elezioni amministrative a Roma, spunta il sito “Bertolaso sindaco”

Mancano ancora diversi mesi alle elezioni amministrative per la carica di sindaco di Roma, ma si rincorrono già le voci sulle possibili candidature sia nel centrosinistra che nel centrodestra. E se nel Pd uno dei nomi più papabili è quello del leader di Azione, Carlo Calenda – il quale ha già annunciato la sua candidatura, ma è ancora incerto sull’appoggio dei dem – tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega il nome più gettonato sarebbe quello dell’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso. Per Silvio Berlusconi sarebbe lui l’uomo giusto, adesso anche Matteo Salvini si è detto persuaso, e nel corso della puntata di giovedì scorso di Porta a Porta ha pubblicamente espresso il suo apprezzamento per Bertolaso. Oppone resistenza invece Giorgia Meloni, che avrebbe già annunciato il suo veto alla nomina dell’ex commissario. Eppure, proprio come accaduto per Calenda poco prima che quest’ultimo ufficializzasse la sua corsa al Campidoglio, online risulta già registrato il dominio del sito “bertolasosindaco.it“.

A rivelarlo è AdnKronos, che fa notare come il sito, registrato lo scorso 2o ottobre, sia ancora in costruzione. Nella scheda relativa alla registrazione il nome di chi ha acquistato, per un anno, il diritto all’utilizzo resta ‘hidden’, nascosto, e sul portale appare solo una pagina accompagnata dalla scritta: “Something amazing will be constructed here” (qualcosa di fantastico sarà costruito qui). Lo stesso Berlolaso ha smentito all’agenzia di stampa di aver sviluppato quel dominio, e affermato di “non sapere nemmeno come fare a registrare un sito”. “L’avrà fatto qualcun altro usando il mio nome”, ha dichiarato l’ex capo della Protezione Civile. Ma questo non esclude che non sia lui il nome sul quale, alla fine, potrebbe arrivare la convergenza tra Salvini, e Berlusconi e soprattutto il via libera di Giorgia Meloni.

