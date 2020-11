Indiscrezione TPI: Roma, Bertolaso sempre più verso la candidatura a sindaco del centrodestra

Il centrodestra ha ormai scelto il suo candidato sindaco alle elezioni comunali di Roma, in programma nella primavera del 2021: il nome in pole position su tutti è quello di Guido Bertolaso. Fonti autorevoli vicine alla coalizione confermano a TPI come Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi siano vicini a un’intesa sulla figura dell’ex capo della Protezione Civile. Bertolaso, sponsorizzato in primis da Forza Italia, di recente ha ricevuto il pubblico apprezzamento del leader leghista Salvini e anche da Fratelli d’Italia sarebbero pronti a dire sì.

Bertolaso era stato scelto come candidato al Campidoglio del centrodestra anche quattro anni fa, nel 2016, ma la successiva discesa in campo di Meloni – appoggiata dalla Lega Nord – lo spinse a ritirarsi, non senza polemiche. L’auspicio comune è che questa volta le cose vadano diversamente.

Il patto a tre su Roma segnerebbe anche il tentativo di ritrovare unità armonia nella coalizione di centrodestra, scossa nell’ultima settimana dai segnali di fumo di Berlusconi alla maggioranza e dalla conseguente irritazione di Salvini.

Il nome di Bertolaso circola da tempo tra i papabili del centrodestra per la Capitale, insieme ad altri, tra cui il manager Andrea Abodi, 60 anni, ex presidente della Lega Calcio Serie B, e Chiara Colosimo, 35enne, consigliera di Fratelli d’Italia in Regione Lazio.

Ad oggi sono due le candidature già annunciate per la corsa al Campidoglio: quelle della sindaca uscente, Virginia Raggi, e di Carlo Calenda, leader di Azione. Sul fronte del centrosinistra il Partito democratico non ha ancora sciolto le riserve: i dem potrebbero cercare un accordo con il Movimento 5 Stelle – tagliando fuori Raggi – oppure andare da soli e puntare su un proprio candidato – magari scegliendolo attraverso le primarie – o infine sostenere lo stesso Calenda.

