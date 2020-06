La Lega di Matteo Salvini è il partito che riceve più soldi attraverso donazioni di privati e aziende. La cifra raccolta dal Carroccio nel biennio 2018-2019, infatti, sfiora i 14 milioni di euro (13.776.479,36, per l’esattezza) – un terzo del totale delle donazioni (27.25%). Il partito di via Bellerio, però, non ha tanti donatori quanti ne ha, ad esempio, il Movimento 5 stelle – 295 contro 491 – quindi si tratterebbe di donazioni molto sostanziose. A stilare la classifica dei soldi che arrivano nelle tasche delle varie formazioni politiche è la ong Transparency International Italia, la quale ha dunque aggiornato la piattaforma soldiepolitica.it, lanciata l’ottobre scorso con l’obiettivo di rendere appunto trasparenti le donazioni di privati e aziende ai politici.

Al secondo posto sul podio dopo la Lega c’è il Partito Democratico ( 9.605.054,14 euro ricevuti), mentre al terzo i pentastellati, che nel biennio 2018-2019 hanno invece visto entrare nelle tasche del moVimento 8.946.556 euro. Ad attirare i donatori più generosi, comunque, secondo Transparency sarebbero Italia Viva di Matteo Renzi e Cambiamo! di Giovanni Toti, che hanno ricevuto rispettivamente 290mila euro dagli imprenditori Daniele Ferrero, Lupo Rattazzi e Davide Serra e 150mila euro da Moby e Black Oils spa. Le donazioni da parte di aziende e privati, comunque, sono anche verso singoli personalità dell’esecutivo: Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha infatti ricevuto 34.500 euro da Bluenergy Assistance srl, Bipower Service, Associazione Energie Libere e dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana.

