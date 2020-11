Di Maio a TPI: “I giornali online sono il futuro”

“I giornali online? Sono il futuro, è solo questione di tempo”. Lo dice Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, nella video-intervista rilasciata al direttore di TPI Giulio Gambino. “Credo che realtà come la vostra sia già il futuro”, osserva il ministro riferendosi appunto alla stampa online.

“Se leggo i dati di quanti leggono voi rispetto ‘agli Dei dell’Olimpo’ dell’informazione italiana, avete già vinto”. Il tema, prosegue Di Maio, “è che in questo momento c’è ancora diffidenza verso il tipo di stampa online, nata online e che cresce online. Ma è solo una questione di tempo e di legittimazione. Anche da un punto di vista dei grandi maestri della stampa italiana, si fa fatica a capire un quotidiano online. Ma questo è il futuro, dati alla mano”.

Di Maio elogia poi la stampa italiana in generale: “Credo che con la stampa stiamo facendo in questo momento un lavoro corale di informazione rispetto a questa pandemia”, sottolinea. “Le manifestazioni e anche le violenze degli ultimi giorni sono state riportate in maniera encomiabile. Ci sono sicuramente testate che portano dubbi sul fatto che siano faziose o meno, però credo che complessivamente, in questo frangente di grande difficoltà per il Paese, la stampa sia stata fondamentale anche per la sua libertà”.

