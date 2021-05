“La commissione giustizia del Senato ha votato a maggioranza per cominciare la discussione sul disegno di legge Zan senza accorpare altri testi”: lo ha annunciato la capo gruppo del Pd alla Camera Simona Malpezzi in un post condiviso sulla sua pagina Facebook. “È quello per cui ha lavorato il Partito Democratico”, ha aggiunto.

L’ultimo punto all’ordine del giorno della riunione di oggi relativo al Ddl Zan aveva generato ulteriori polemiche dopo l’annuncio della Lega di presentare un testo diverso che, nelle parole degli esponenti del Carroccio appoggiati da Fratelli d’Italia, avrebbe dato un “contributo maggiore rispetto al ddl Zan e ai disegni di legge collegati”.

Ma è passata la linea giallorossa, che in Commissione Giustizia sono in maggioranza con 13 voti contro gli 11 del centrodestra, anche se questa è presieduta dal leghista Andrea Ostellari, il quale per mesi ha bloccato la discussione del Ddl approvato alla Camera il 3 novembre scorso.

“Ora avanti senza esitazioni”, ha aggiunto Malpezzi. Dopo la discussione di oggi il disegno di legge contro l’omotransfobia, che introduce il reato di istigazione all’odio in base al genere, all’identità di genere, all’orientamento sessuale o alla disabilità, con aggravanti per chi commette reati contro le persone in base alla loro omosessualità o transessualità, dovrebbe finalmente approdare in Aula per il voto finale di Palazzo Madama.

