Il ritorno dei giallorossi: Pd e M5S uniti contro la Lega sul Ddl Zan

Lega e Fratelli d’Italia sono decisi a far muro contro il disegno di legge Zan anche dopo le polemiche innescate dall’esibizione di Fedez sul Ddl, in cui il cantante ha attribuito ad esponenti leghisti dichiarazioni omofobe. Ed è forse proprio il movimento d’opinione a favore della legge contro l’omotransfobia a far cambiare argomentazione a Salvini. Il motivo per cui il Ddl non va bene non è più l’urgenza di dare priorità ad altre misure, ma la possibilità di presentare un testo “migliore”, diverso da quello già approvato e che “mira a dare un contributo maggiore rispetto al ddl Zan e ai disegni di legge collegati”, ha dichiarato il leghista, presidente della Commissione Giustizia, Andrea Ostellari, secondo il quale il testo amplia “la sfera di tutela delle persone offese“.

Ma l’intenzione è sempre quella di far fallire il disegno di legge così come pensato da Alessandro Zan, passato alla Camera a novembre, proponendone uno diverso. E così, nell’inedito ordine del giorno di domani in Commissione Giustizia, Ostellari è deciso a non far partire la discussione dal testo già approvato, ma da un nuovo disegno di legge proposto da Lega e Fratelli d’Italia in cui non sia previsto “il gender nelle scuole e la possibilità di propagandare la gestazione per altri”. Eppure questi argomenti nel Ddl Zan non sono inclusi.

Si parla invece di reato di istigazione all’odio in base al genere, all’identità di genere, all’orientamento sessuale o alla disabilità, con aggravanti per chi commette reati contro le persone in base alla loro omosessualità o transessualità. Quello che fa paura a Lega e Fdi sarebbe invece “l’istituzione del 17 maggio come giornata contro l’omofobia e la transfobia, e la possibilità di parlare di questi problemi nelle scuole”, in cui i due partiti intravedono il pericolo che gli alunni siano obbligati a “scambiarsi i vestiti” in classe come spiegato da Giorgia Meloni in diverse occasioni.

Ed è qui che subentra la controffensiva giallorossa: ieri il M5S ha annunciato di aver raccolto abbastanza firme per far sì che la legge vada subito in aula, senza relatore. Ma per la senatrice dem Monica Cirinnà l’escamotage non funzionerebbe, e bisogna avere pazienza per non far saltare il banco. Se necessario, attendere. “Prima bisogna far sì che la Zan sia votata dalla commissione Giustizia come testo base. Solo allora, si può provare ad accelerare. Perché arrivare in aula con 5 leggi diverse farebbe comunque saltare tutto”, riporta Repubblica. Bisognerà quindi contare sui 13 voti contro 11 che sono già riusciti a far calendarizzare la discussione in commissione: la maggioranza giallorossa del Conte due, che anche in aula, poi, potrebbe dare l’Ok definitivo alla legge.

