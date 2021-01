Gli italiani non hanno idea del perché si sia aperta una crisi di governo

Crisi di governo – Quasi un italiano su due (il 46%) non ha compreso i motivi della crisi politica che sta vivendo il governo. È quanto emerso dal sondaggio realizzato da Ipsos per la trasmissione Dimartedì su La7. Incomprensione dettata probabilmente dal momento di forte crisi che l’Italia e il resto del mondo stanno attraversando per la pandemia. È di fatto una crisi aperta in piena emergenza sanitaria che preoccupa anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: dal Quirinale trapelano “Amarezza e sconcerto” per quanto sta accadendo.

“Renzi ha aperto la crisi per interessi personali”

Molto più compatta è invece l’opinione degli italiani sulla strategia politica del leader di Italia viva Matteo Renzi, impegnato da quasi un mese in un estenuante braccio di ferro contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli alleati di Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Secondo il 73% degli intervistati, Renzi starebbe perseguendo soprattutto suoi “interessi personali o della sua parte politica”. Solo il 13% pensa che stia agendo in questo modo nell’interesse del Paese.

Italiani contrari al ritorno alle urne in tempi di Covid

Andare a elezioni adesso sarebbe sbagliato. È quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri per La Stampa, sette su dieci pensano che il ritorno alle urne oggi, in tempi di Covid, sarebbe una follia. Di fronte a tale ipotesi, il 26,7% prova rabbia, il 22,6% preoccupazione e il 20,5% sconcerto. Non è il momento di pensare alle elezioni: per il 22,2% la crescita economica è la priorità nazionale.

Conte vs Renzi

Gli italiani dicono di parteggiare per il presidente del Consiglio: il 55% preferisce Conte, solo il 10% simpatizza per Renzi. Solo il 4,7% chiede che ci sia un cambio del premier.



