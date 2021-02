Crisi di governo, al via le consultazioni di Mario Draghi: la diretta live

CONSULTAZIONI DRAGHI DIRETTA – Dopo aver accettato con riserva l’incarico conferito dal presidente della repubblica Sergio Mattarella, il premier incaricato Mario Draghi nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio dà il via alle consultazioni con i partiti e le parti sociali, al fine di risolvere la crisi di governo (qui tutte le ultime notizie) e formare, così, un nuovo esecutivo. Le consultazioni si chiuderanno sabato (qui il calendario completo). Al termine delle consultazioni il presidente incaricato andrà a riferire al Quirinale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale delle consultazioni di Draghi.

CONSULTAZIONI DRAGHI: LA DIRETTA LIVE

Ore 17 – Tabacci (Presidente di Centro Democratico): “Draghi è una garanzia straordinaria in UE. Non abbiamo posto le condizioni a Draghi, non siamo ridicoli” . “L’occasione non la si può sprecare e l’appello di Mattarella” alla politica, “così coraggioso e per certi versi anche inatteso, è la conseguenza di questa crisi che ci ha tolto il respiro oltre che la pazienza: 20 ore per cercare di mettere insieme un documento e non siamo neppure riusciti a sottoscrivere un verbale “. Lo ha detto Bruno Tabacci, in rappresentanza di Centro Democratico – Italiani in Europa, componente del gruppo Misto alla Camera, dopo le consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. “Draghi ci ha presentato partendo dalla campagna di vaccinazione connessa alla ripresa economica e sociale. Un percorso lento ma c’è fiducia che questo processo si avvii. Non bastano i contributi a pioggia, creare posti di lavoro di reagire con grande efficacia dopo che questi mesi ci siamo battuti. Poi c’è il tema dell’Europa e la figura di Draghi è una garanzia straordinaria. È un’occasione che non si può sprecare. A Draghi abbiamo detto che non abbiamo condizioni da porre, siamo consapevoli che la svolta possa essere importante”.

Ore 16,30 – Gruppo Maie – Psi: “Sì a Draghi governo con forte connotazione politica” Il gruppo del Maie-Psi ha espresso al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, la convinzione che il futuro governo debba “avere una forte connotazione politica”. Lo ha detto Antonio tasso, vicepresidente della componente del gruppo Misto alla Camera, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine delle consultazioni. “Il presidente Mattarella ci ha chiesto di essere responsabili, collaborativi e dare risposte ai cittadini”. “Abbiamo incontrato Draghi ci ha esposto la sua idea governativa. Mi hanno colpito due elementi: spendere con saggezza gli aiuti che ci arrivano dall’Europa e investire nel futuro. Investire nei ragazzi che rappresentano la nostra continuità. La gente non si appassiona ai nostri tavoli tecnici alle nostre diatribe. Non mi fermerò sulla cause di una crisi di governo inopportuna. Ci interessa andare avanti per l’emergenza sanitaria. Abbiamo accolto le indicazioni di Mattarella. Conte invita alla collaborazione di un governo forte e autorevole. Dichiaro il nostro appoggio a Mario Draghi abbiamo aggiunto una riflessione e ci auspichiamo che il governo abbia una connotazione politica”.

Ore 15,55 – Bonino: “Pieno sostegno di Azione e +Europa-Radicali a Draghi” – “Pieno sostegno di Azione e +Europa-Radicali a Draghi”. Lo ha detto la senatrice Emma Bonino dopo l’incontro col premier incaricato. “Abbiamo sottolineato alcuni temi, ma ci tengo a dire a proposito dei dibattiti sul governo tecnico, che magari può essere il fallimento di questa politica, ma l’inizio di una nuova politica. Abbiamo sollevato la questione giustizia e la questione del piano di ripresa”, ha aggiunto Bonino. “Pensiamo che questa consapevolezza debba essere di tutte le forze politiche, l’ultima cosa che va fatta è legare le mani a questo tentativo politico”, ha detto il leader di Azione Calenda.

Ore 15,30 – Sono ufficialmente iniziate le consultazioni di Mario Draghi – Colloquio con componente del gruppo misto della Camera di Azione-Più Europa – Radicali italiani. Della delegazione fanno parte Carlo Calenda, Emma Bonino, Matteo Richetti, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi.

Ore 15,15 – Consultazioni Draghi, si inizia alle 15,30 con Azione-Più Europa – Radicali italiani – Tutto è pronto per l’inizio delle consultazioni di Mario Draghi, previsto per le 15,30 a Montecitorio. I primi a essere ricevuti saranno gli esponenti di Azione-Più Europa – Radicali italiani (dalle 15.30 alle 16).

