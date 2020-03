Coronavirus: “Nobel a medici e infermieri arrivati dalla Cina all’Italia”

Coronavirus, premio nobel per la Pace ai medici cinesi in Italia

Il senatore Francesco Giro ha lanciato la proposta di nominare “i medici e agli infermieri arrivati dalla Cina all’Italia” per supportare la lotta al Coronavirus al Premio Nobel per la Pace 2020.

“Premio Nobel della Pace 2020 ai medici e agli infermieri della Cina e dell’Italia, i più esposti e colpiti dall’epidemia del Coronavirus, il cui modello di eroicità e di abnegazione verrà preso come esempio in tutto il mondo per condurre al meglio e con successo la lotta contro un virus sconosciuto e insidiosissimo”, ha dichiarato il senatore di Forza Italia ad Adnkronos.

Nell’ultima settimana sono atterrati dalla Cina all’Italia due gruppi di medici e infermieri, gli ultimi 10 atterrati a Milano il 18 marzo scorso insieme a forniture sanitarie e attrezzature per i reparti di terapia intensiva allo stremo.

Leggi anche:

1. Coronavirus Anno Zero, quel 23 febbraio all’ospedale di Alzano Lombardo: così Bergamo è diventata il lazzaretto d’Italia / 2. Le bare di Bergamo sono l’immagine simbolo della tragedia che stiamo vivendo (di Luca Telese)

3. Bergamo: così vengono curati i pazienti, sistemati anche nei corridoi / 4. Coronavirus, l’esercito porta 60 bare da Bergamo fuori regione / 5. Coronavirus, quando il lavoro uccide: la storia di Diego

Potrebbero interessarti Lagarde fa marcia indietro e lancia una manovra salva Europa da 750 miliardi Accettiamo ogni restrizione, ma lo "sceriffismo" proprio no (di R. Bertoni) Coronavirus, il governo: “Valutiamo il divieto assoluto di attività all’aperto”

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO