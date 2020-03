Coronavirus, Conte: “Impegnati per ottenere mascherine in tempi brevissimi. Massima attenzione per la situazione in Lombardia”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato che la sicurezza dei medici ha la massima priorità. “La nostra priorità è far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario che con coraggio e spirito di abnegazione si sta prodigando per la cura dei cittadini, dedicandosi a questa emergenza sanitaria senza risparmiare energie. Come governo siamo strenuamente impegnati – e io stesso attraverso contatti con i miei omologhi – per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza. C’è massima attenzione per la situazione in Lombardia”.

