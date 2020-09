Coronavirus, Fontana: “La Lombardia ha fatto più del necessario”. Salvini: “La storia gli darà ragione”

Durante l’emergenza Coronavirus, la regione Lombardia “ha fatto più del necessario”: lo ha dichiarato il governatore lombardo Attilio Fontana nel corso di un comizio della Lega organizzato a Saronno in occasione dell’apertura della campagna elettorale di Alessandro Fagioli, sindaco uscente e ricandidato per le elezioni 2020. L’intervento di Fontana è stato anticipato da quello del leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha difeso a spada tratta Fontana, chiamandolo accanto a sé sul palco e dichiarando: “Il tempo sarà galantuomo”. L’ex ministro dell’Interno ha poi continuato: “Chi ha usato i morti di Covid e il sacrificio di medici e infermieri per attaccare la Lega e la comunità lombarda si dovrebbe vergognare e verrà punito dalla storia perché dovranno chiedere scusa”.

Subito dopo Salvini, ha preso la parola Fontana, il quale, come detto, ha difeso il suo operato dichiarando: “La Lombardia ha fatto tutto quello che poteva fare forse anche qualcosa di più”. Concetto ribadito anche da Salvini al termine del comizio, che, rispondendo alle domande dei giornalisti ha affermato: “Non capisco perché Fontana si dovrebbe dimettere”.

La manifestazione è stata inoltre contraddistinta da selfie e strette di mano in barba a qualsiasi normativa anti-Coronavirus e nonostante le regole anti-Covid, riguardanti distanziamento sociale, obbligo di indossare mascherine e il divieto di contatti e strette di mano, fossero state pubblicate anche sul profilo Facebook della Lega Saronno proprio in vista delle eventi elettorali del candidato sindaco Fagioli.

