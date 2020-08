Il sindaco di Benevento, l’ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, è pronto a far comminare una multa a Matteo Salvini, colpevole di non aver indossato la mascherina durante un incontro in città con gli elettori della Lega. “Ho dato incarico ai vigili urbani di fare una relazione sulla mascherina mancata di Matteo Salvini e degli altri e se, come emerge dalle immagini, si dimostra il mancato rispetto delle regole, sarà sanzionato”, fa sapere Mastella.

Il sindaco si riferisce alla manifestazione del 25 agosto in via Traiano, dove Salvini ha tenuto un comizio e si è intrattenuto con alcuni simpatizzanti leghisti di Benevento. “Non ho autorizzato quella manifestazione”, aggiunge Mastella. “Tant’è che c’erano contestatori. Andava chiesta l’autorizzazione al sindaco, cosa che non è stata fatta”.

Il sindaco di Benevento accusa Salvini anche di scorrettezza nei confronti di altre forze politiche, “perché abbiamo deciso di individuare delle zone da dedicare alle manifestazioni e abbiamo chiesto agli altri di aspettare le nostre decisioni”. Mastella era già intervenuto sulla sua pagina per criticare il comportamento del leader della Lega: “Vedo foto di Salvini in città senza mascherina lui e la maggior parte dei suoi sostenitori”, aveva scritto. “Voglio ricordare che dopo le 18 in città occorre per obbligo di legge la mascherina. Salvini ne è esente . Può fare ciò’ che vuole ? Un leader dovrebbe rispettare la legge. Una vergogna”.

