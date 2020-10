Salvini stoppa Fontana, slitta coprifuoco Lombardia: “Prima voglio capire”

Quando in Lombardia sembrava tutto pronto per ufficializzare il coprifuoco dalle 23 alle 5, per contrastare la risalita dei contagi da Coronavirus, ecco che Matteo Salvini si è messo di traverso: è stato il leader della Lega, infatti, a bloccare il governatore Attilio Fontana, che ieri sera era pronto a inviare tutto al ministro della Salute Roberto Speranza, il quale avrebbe dovuto soltanto porre la sua firma sull’ordinanza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, pare che in videoconferenza Salvini abbia alzato la voce con il presidente della Regione Lombardia: “Prima di chiudere io voglio capire”. E così l’ordinanza sul coprifuoco, prevista per ieri, è slittata: ma oggi dovrebbe alla fine vedere la luce.

Salvini ha chiesto a Fontana “una sferzata di metà mandato”. Il leader del Carroccio, infatti, prima di imporre ai cittadini misure considerate impopolari, vuole che i sindaci accettino di smussare un po’ l’ordinanza. Come? Magari escludendo dalla chiusura, nei weekend, i negozi superiori ai 250 metri quadrati. Sembra ormai impossibile cancellare l’ordinanza sul coprifuoco in Lombardia, ma secondo Salvini almeno la si può migliorare, abbassando il malcontento del popolo. “Il Governo respinge tutte le nostre richieste e a noi tocca portare la croce, imponendo misure impopolari che fanno infuriare i cittadini?”, avrebbe detto Salvini ai suoi.

