La necessità di emanare due Dpcm in una settimana conferma che il contenimento della seconda ondata viene affidato alla valutazione dei numeri del giorno con la progressiva introduzione di misure troppo deboli per piegare una curva dei contagi in vertiginosa ascesa. Lo afferma Nino Cartabellotta, fondatore di Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze), secondo il quale “Non essere riusciti a prevenire la risalita della curva epidemica quando avevamo un grande vantaggio sul virus oggi si impone la necessità di misure di contenimento in grado di anticipare il virus”.

