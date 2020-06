“Ci è stato presentato, e accogliamo un suggerimento, un progetto di un voucher di 500 euro per tre anni per le donne che aspirano a diventare manager. Nelle prime 100 imprese solo il 6% è guidato da donne”. Così il premier Conte durante la conferenza stampa che ha chiuso ieri gli Stati Generali dell’economia. Una proposta che, da subito, ha suscitato perplessità e ironia, specialmente sui social.

“Questa cosa del bonus donne manager non l’ho capita. Qualcuno ha la citazione esatta? Un bonus per 500 donne per un anno, un bonus di 500 euro per tre anni… alle manager, a quelle che vorrebbero essere manager, ci vogliono più donne manager quindi più bonus, insomma che roba è?”, scrive un utente su Twitter.

“Se aspirassi a diventare una donna manager, 1.500 euro sarebbero sufficienti appena per ‘aspirare’. Appunto”, scrive un’altra utente.

Poi il presidente del Consiglio ha fatto correggere l’affermazione: non erano 500 euro ma 500 donne: “Ci è stato presentato, e accogliamo un suggerimento, un progetto di un voucher per 500 donne l’anno che aspirano a diventare manager” e alle quali finanziare un Mba Executive del valore di 35mila euro, proposta della Business School. “Nelle prime 100 imprese solo il 6% è guidato da donne”.

