Conte spiega quando è obbligatorio indossare le mascherine in casa

In vista dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid – che estende lo stato di emergenza al 31 gennaio – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è lanciato in un breve “tutorial” su quando indossare le mascherine in casa in un punto stampa davanti a Palazzo Chigi mercoledì 7 ottobre. “Il governo non può entrare nelle abitazioni private, ovviamente. Tuttavia la nostra è una sentita raccomandazione: bisogna adottare comportamenti appropriati anche in famiglia. La mascherina e le regole di distanza valgono anche con familiari che ad esempio abitano dall’altra parte della città”, ha spiegato il premier.

Significa che è necessario indossare il dispositivo di protezione in abitazioni private diverse dalla nostra, per evitare potenziali contagi. Essere in casa di un amico o familiare non diminuisce il rischio di contagio anche perché, come ricordato anche dal ministro Speranza nell’informativa alla Camera di martedì 6 ottobre, anche gli appuntamenti con familiari e amici sono occasioni di diffusione del Coronavirus.

La misura risulta del tutto nuova considerando che nemmeno in tempi di lockdown era in vigore la regola di indossare le mascherina in case, ma Conte spiega: “Le misure sono sempre state prese seguendo i principi della proporzionalità. In lockdown si rispondeva ad altri criteri, oggi rispondiamo a questi proprio per impedire che si giunga a una stretta ancora più dura sulle attività e sugli esercizi commerciali”.

