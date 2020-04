Conferenza stampa Conte oggi 1 aprile | Diretta

CONFERENZA STAMPA CONTE DIRETTA – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi, mercoledì 1 aprile 2020, tiene una conferenza stampa alle ore 20:20 per alcuni importanti aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus che l’Italia sta affrontando da oltre un mese. Una conferenza in cui probabilmente il premier annuncerà il prolungamento delle misure contenute del decreto che scade il 3 aprile, oltre a nuovi interventi a sostegno dell’economia.

Conferenza stampa Conte 1 aprile 2020: il discorso integrale

Ecco le parole del premier Conte nel corso della conferenza stampa di oggi, 1 aprile 2020, in diretta da Palazzo Chigi.

Ore 20.40 – Sport fermo – “Sospendiamo le sedute degli allenamenti sportivi. Non saranno più consentite”.

Ore 20.36 – Cosa fare con i bambini – “Le norme non cambiano. Si deve restare a casa. Però consentiamo al genitore che va a fare la spesa di portare con lui un figlio per volta”.

Ore 20.31 – La sanità delle persone è la prima cosa – “I decisori politici devono avere una base scientifica, ma devono assumersi la loro responsabilità. Noi valutiamo le indicazioni. La prospettiva politica è diversa, perché la decisione contempla tutti gli interessi in gioco. Io devo tener conto di tutti gli interessi, e i valori costituzionali devono guidare il politico. La tutela della salute viene per prima”.

Ore 20.26 – Il Mes europeo non è sufficiente – “Ora stiamo attraversando uno shock finanziario. Agli occhi del mio paese il Mes che propongono ora non ha alcun significato”.

Ore 20.25 – Multe più salate – “Vorrei ringraziare tutti i cittadini che rispettano le regole. Abbiamo aumentato le multe perché è importantissimo non allentare ora le maglie dei controlli. Lo dobbiamo ai medici esposti al contagio, ai lavoratori che mandano avanti il paese. Faremo il possibile, appena si potrà, per far tornare gli italiani ad una vita normale”.

Ore 20.20 – Proroga fino al 13 aprile – “Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi a cui vi abbiamo sottoposti, anche se si cominciano a vedere i risultati positivi di questa quarantena. Ho appena firmato un DPCM che proroga le attuali regole fino al prossimo 13 aprile”.

Conferenza stampa Conte 1 aprile streaming: dove vedere in diretta video e tv

Ma come fare per seguire la conferenza stampa di Conte del 1 aprile 2020. Innanzitutto ci si può collegare sul profilo Facebook ufficiale del presidente del Consiglio, che riferirà in diretta da Palazzo Chigi alle 20.20. Per seguirlo in tv basta invece sintonizzarsi su uno dei principali canali come Rai 1, Rai 2, Canale 5, Rete 4, La7 che offriranno una copertura integrale all’interno dei telegiornali o con edizioni straordinarie. Copriranno l’evento anche i canali ufficiali del Governo e i canali all news come SkyTg24, TgCom24 e Rai News 24.

Dove seguire il discorso di Conte in tv e in streaming

Conferenza stampa Conte oggi: di cosa parla

I numeri iniziano a dare segnali positivi, ma restano comunque seri. Secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa di oggi delle ore 18, in Italia ci sono 80.572 contagiati (ieri erano 77.635 contagiati, + 2.937), 13.155 morti (ieri erano 12.428 morti, + 727 ) e 16.847 guariti (ieri erano 15.729, +1.118) per un totale di 110.574 casi registrati. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 28.403, mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 4.035. In isolamento domiciliare ci sono invece 48.134 persone. I tamponi effettuati oggi sono stati 34.455.

Potrebbero interessarti Cosa ha detto Conte in conferenza stampa oggi 1 aprile 2020: discorso integrale Coronavirus, sindaci lombardi contro la Regione Lombardia: 4 domande per Fontana Boccia a TPI: "Sta partendo l'esercito dei volontari sanitari"

Per questo occorrerà ancora pazientare, come dirà Conte in conferenza stampa, e prolungare le misure di contenimento del Coronavirus fino a dopo Pasqua almeno, anche per evitare assembramenti che potrebbero far aumentare nuovamente i contagi. Verrà probabilmente annunciato il prolungamento delle misure attualmente previsto fino al 3 aprile, e che proseguiranno fino a dopo Pasqua. Spazio poi anche a nuovi interventi economici per garantire al più presto la ripresa: “Siamo al lavoro per anticipare in un decreto-legge, da adottare subito, le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese. Avvertiamo tutta l’urgenza di intervenire prima possibile”, ha annunciato il premier prima della conferenza stampa.

Conte ha tracciato quadro economico generale e proposto “un tavolo maggioranza-opposizione” che si riunisca “con ritmo più serrato” al fine di assicurare un “confronto che porti alla più ampia condivisione possibile anche sul piano sostanziale”. Ha annunciato un decreto per garantire liquidità alle imprese e poi quello “aprile” per le famiglie.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: “Tamponi, tracciamento digitale e niente lockdown: così abbiamo contenuto il Coronavirus”. Il ministero della Salute della Corea del Sud spiega il modello coreano / 2. Coronavirus, cos’è successo a febbraio in quella clinica di Piacenza? La vera storia di un boom di contagi (di S.Lucarelli) / 3.ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO