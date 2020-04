Conferenza stampa Conte diretta video streaming live: dove vedere

CONFERENZA STAMPA CONTE DIRETTA TV STREAMING – Questa sera, mercoledì 1 aprile 2020, il premier Giuseppe Conte tiene una nuova conferenza stampa sul Coronavirus a partire dalle ore 20.20 in diretta sulla propria pagina Facebook ufficiale e trasmessa anche da molti telegiornali e canali televisivi. Ma come fare per vedere la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte in tv? E in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La diretta del discorso del premier Conte

Conferenza stampa Conte 1 aprile 2020 in tv e orario

L’appuntamento con la conferenza stampa del presidente Conte è per questa sera, 1 aprile 2020, a partire dalle ore 20.20. Nel corso della diretta il premier aggiornerà gli italiani sull’emergenza Coronavirus e sulle misure adottate dal governo. Le limitazioni ai contatti per contenere i contagi verranno infatti prolungate almeno fino al 13 aprile, cioè dopo Pasqua. Attualmente infatti il decreto le prevedeva fino al 3 aprile.

Ma come fare per seguire la conferenza stampa di Conte del 1 aprile 2020. Innanzitutto ci si può collegare sul profilo Facebook ufficiale del presidente del Consiglio, che riferirà in diretta da Palazzo Chigi alle 20.20. Per seguirlo in tv basta invece sintonizzarsi su uno dei principali canali come Rai 1, Rai 2, Canale 5, Rete 4, La7 che offriranno una copertura integrale all’interno dei telegiornali o con edizioni straordinarie. Copriranno l’evento anche i canali ufficiali del Governo e i canali all news come SkyTg24, TgCom24 e Rai News 24.

Conferenza stampa Conte streaming: di cosa parla

Verrà probabilmente annunciato il prolungamento delle misure attualmente previsto fino al 3 aprile, e che proseguiranno fino a dopo Pasqua. Spazio poi anche a nuovi interventi economici per garantire al più presto la ripresa: “Siamo al lavoro per anticipare in un decreto-legge, da adottare subito, le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese. Avvertiamo tutta l’urgenza di intervenire prima possibile”, ha annunciato il premier prima della conferenza stampa.

Conte ha tracciato quadro economico generale e proposto “un tavolo maggioranza-opposizione” che si riunisca “con ritmo più serrato” al fine di assicurare un “confronto che porti alla più ampia condivisione possibile anche sul piano sostanziale”. Ha annunciato un decreto per garantire liquidità alle imprese e poi quello “aprile” per le famiglie.

