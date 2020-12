Conferenza stampa Conte streaming e diretta tv: dove vederla live | Dpcm 3 dicembre 2020

C’è attesa per la conferenza stampa nella quale oggi, giovedì 3 dicembre 2020, il premier Giuseppe Conte annuncerà le nuove misure di contrasto all’epidemia di Coronavirus contenute nel nuovo Dpcm: di seguito, tutte le informazioni su dove seguire sia in streaming che in tv le parole del presidente del Consiglio. La conferenza stampa avrà inizio alle ore 20,15, come riportato da Palazzo Chigi.

QUI LA DIRETTA LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA DI CONTE

In tv

La conferenza stampa si potrà vedere in diretta sia in tv che in streaming. In televisione si potrà seguire sui principali canali italiani, come Rai 1, Canale 5 e La7, che interromperanno i loro programmi per collegarsi con la conferenza tramite le edizioni straordinarie dei tg. Inoltre, l’intervento del presidente del Consiglio potrà essere seguito anche sui canali all news SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Conferenza Conte, dove vederla in live streaming

Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Conte sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Nuovo Dpcm (3 dicembre): cosa sappiamo finora

Le norme, in parte preannunciate dal ministro della Salute Speranza nel corso del suo intervento in Parlamento nella giornata del 2 dicembre, hanno l’obiettivo di continuare a contenere l’epidemia, ma soprattutto di evitare una terza ondata del virus in vista delle festività di Natale e Capodanno. Di seguito, le norme contenute nel nuovo Dpcm anti-Covid. Il sistema di classificazione delle Regioni in base allo scenario epidemiologico, introdotto nel Dpcm firmato lo scorso 4 novembre e in vigore fino a oggi, 3 dicembre, verrà dunque confermato. Questo permetterebbe, in linea teorica, la possibilità di uscire dal proprio comune e gli spostamenti tra Regioni. L’esecutivo, tuttavia, ha deciso di vietare dal 20 dicembre al 6 gennaio gli spostamenti tra Regioni, anche quelle che si trovano in fascia gialla, e il divieto di uscire dal proprio comune di residenza nei giorni del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio. Confermato anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino in tutta Italia nei giorni di Natale e Santo Stefano. A Capodanno dalle 22 alle 7 del mattino del primo gennaio 2021. Chiusura di bar e ristoranti è sempre alle 18, a cui sarà permesso l’asporto fino alle 22.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

