Concerto di Capodanno, Gualtieri: “Invitare Tony Effe è stato un errore”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ammette che invitare Tony Effe al concerto di Capodanno che doveva tenersi al Circo Massimo è stato un errore.

Mentre il rapper va verso il sold out con il suo concerto privato previsto per il 31 dicembre sempre a Roma, ma al PalaEur, il primo cittadino della Capitale, facendo mea culpa, spiega perché il rapper è stato escluso dall’evento.

Intervistato da Fuori Tg del Tg3, Gualtieri ha dichiarato: “Le donne che gestiscono i nostri centri antiviolenza e che fanno un lavoro sul campo mi hanno scritto: sono state loro che ci hanno spinto a fare questo passo indietro”.

“Mi hanno scritto: abbiamo difficoltà a fare il nostro lavoro contro il linguaggio violento e sessista se poi con i soldi pubblici il Campidoglio fa cantare esattamente le cose che noi diciamo essere sbagliate” ha aggiunto il sindaco.

Gualtieri, poi, aggiunge: “Io lì ho riconosciuto l’errore che abbiamo fatto e ho detto: non voglio mettere in difficoltà le persone che sul campo lavorano contro la violenza sulle donne. Allora ho chiesto scusa al cantante, che ha subito un torto, e gli abbiamo detto: canta dove ti pare ma nel nostro concerto preferiamo avere un altro tipo di contenuti per Tony Effe nessuna censura, tanto è vero che farà un suo concerto privato in un luogo e noi abbiamo subito detto assolutamente sì. Noi non abbiamo mai voluto censurare nessuno perché la libertà di espressione è sacra. Cosa diversa è l’organizzazione di quel concerto”.

Intanto, il concerto di Capodanno al Circo Massimo rischia di saltare. Dopo l’esclusione di Tony Effe e la conseguente rinuncia da parte degli altri due artisti previsti per la serata, Mahmood e Mara Sattei, infatti, l’evento è rimasto senza ospiti.

Secondo quanto scrive La Repubblica, infatti, “fin qui la ricerca di alternative alla tripletta annunciata alla stampa una settimana fa non ha dato esito positivo”. A questo le probabilità che l’evento venga annullato sono altissime con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nelle prossime ore.