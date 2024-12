Tony Effe rilancia: il 31 dicembre “Capodanno da Tony” al Palazzo dello sport di Roma

Dopo l’esclusione dal concerto di Capodanno organizzato dal comune di Roma, Tony Effe ha deciso di spiazzare tutti. Come? Organizzando al volo un proprio concerto al Palazzo dello Sport di Roma per la serata del 31 dicembre… L’annuncio è arrivato oggi, 19 dicembre. Un grande evento per festeggiare insieme ai fan l’arrivo del nuovo anno dal titolo “Capodanno da Tony”. Una notte unica che l’artista ha voluto regalare al suo pubblico per celebrare insieme la musica. Ma anche una stoccata a chi non l’ha voluto sul palco del Circo Massimo.

Per Tony Effe si tratta di un ritorno al Palaeur dove solo pochi mesi fa, ad ottobre ha infiammato il pubblico con un show sold out dell’ICON TOUR. I biglietti a prezzo calmierato sono disponibili da oggi alle ore 19:00 su Ticketone.

Annuncio che arriva dopo la solidarietà dei colleghi e a poche ore da un post Instagram in cui il cantante, che in occasione di Sarà Sanremo ha rivelato il titolo che porterà in gara alla kermesse musicale, ha scritto: “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e ai miei colleghi che hanno preso posizione. Damme na’ mano (il titolo del brano sanremese ndr). Ci vediamo a Sanremo”.