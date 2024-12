Il concerto di Capodanno di Tony Effe verso il sold out: “Affrettatevi, è arrivato l’arrotino”

Il concerto di Capodanno di Tony Effe verso il sold out

Escluso dal concerto di Capodanno previsto al Circo Massimo di Roma, Tony Effe ha rilanciato con un live privato a prezzo calmierato al PalaEur, sempre nella Capitale: una mossa che si è rivelata vincente da parte del rapper dal momento che i biglietti sono praticamente quasi finiti nel giro di meno di 24 ore.

A “fotografare” la situazione dei biglietti, in vendita a 10 euro, è il sito TicketOne: sulla mappa del Palazzetto dello Sport di Roma restano pochi posti disponibili. I primi due anelli, infatti, sono esauriti mentre restano quelli del terzo.

#TonyEffe praticamente sold out in meno di 24 ore.

Biglietti a 10 euro.

Ritorno di immagine perfetta e mossa marketing pure.

Chapeau pic.twitter.com/ymc6xonRsP — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) December 20, 2024

“I biglietti stanno volando, mi raccomando affrettatevi o rimanete senza. È arrivato l’arrotino” ha dichiarato intanto il rapper in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

E il concerto del comune di Roma previsto al Circo Massimo? Rischia di saltare. Dopo l’esclusione di Tony Effe, per via delle polemiche relative ad alcuni testi giudicati sessisti e violenti, e la conseguente rinuncia da parte degli altri due artisti previsti per la serata, Mahmood e Mara Sattei, l’evento è rimasto senza ospiti.

Secondo quanto scrive La Repubblica, infatti, “fin qui la ricerca di alternative alla tripletta annunciata alla stampa una settimana fa non ha dato esito positivo”. A questo le probabilità che l’evento venga annullato sono altissime con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre.