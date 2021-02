A che ora parla Draghi al Senato: l’orario del discorso e della votazione fiducia al Governo

A che ora parla il presidente del Consiglio Mario Draghi oggi – 17 febbraio 2021 – al Senato per ottenere la fiducia al Governo? Il premier tiene il suo discorso nell’Aula di Palazzo Madama alle ore 10. La giornata per l’ex numero 1 della Bce sarà lunga. Il voto infatti sulla fiducia inizierà alle 22. Questo infatti il programma: dopo l’intervento di Draghi in Senato alle 10, la seduta sarà interrotta per consentire al premier di consegnare il testo delle dichiarazioni programmatiche alla Camera. I lavori riprenderanno alle 12,30 con il dibattito, che sarà interrotto almeno due volte per consentire la sanificazione dell’Aula. Le dichiarazioni di voto prenderanno il via non prima delle 20,30, poi – alle 22 circa – inizierà la chiama. L’esito del voto di fiducia è previsto per le 23.

Quello con cui Mario Draghi chiederà la fiducia al Governo in Senato è un discorso breve, in cui il nuovo premier farà appello all’unità delle forze politiche, perché affrontino in modo coeso la battaglia alla pandemia e la conseguente crisi economica, come richiesto da Sergio Mattarella. L’ex numero uno della Bce imposterà il nuovo Governo su tre cardini ineliminabili: l’Europa, l’atlantismo e l’ambiente. Tre le riforme considerate centrali: fisco, giustizia civile e Pa, ossia i settori su cui il premier proporrà interventi di revisione strutturale legati anche al Recovery plan. Giovedì alle 11.30 si replica alla Camera.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora Draghi terrà il suo discorso e a che ora ci sarà la votazione, ma dove vedere tutto in streaming e tv? Sarà possibile seguire il discorso di Draghi e la successiva votazione in tv e in streaming. In tv sarà visibile in primis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) che trasmetterà dalle ore 9.50 uno speciale di Rai Parlamento per seguire in diretta le comunicazioni del premier, con successivi aggiornamenti sul dibattito e il voto, previsto alle 22. Come di consueto anche La7, all’interno dei suoi programmi quotidiani, seguirà il discorso di Draghi e l’esito del voto di fiducia al nuovo Governo. Sulla notizia saranno poi ovviamente tutti i canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Non solo tv. Sarà possibile seguire discorso e votazione sulla fiducia al Governo anche in live streaming. Dove? Sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, al sito di SkyTg24 o di La7.

