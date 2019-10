Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 7-13 ottobre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 7-13 ottobre 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 7-13 ottobre 2019

Cari Ariete, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox ha per voi delle notizie sia positive che negative. Per iniziare con le prime, Venere non sarà più in opposizione e vi regalerà momenti di serenità con il partner dopo un periodo di accese discussioni. Tornerà la passione? Ecco, la notizia negativa è che probabilmente ci metterà un po’. Per quanto riguarda i single, invece, nessuna grande novità in arrivo. Sul lavoro Mercurio e Marte in opposizione creano ansia e stress, ma nel fine settimana la felicità e il relax prenderanno il posto della fatica.

Cari amici del Toro, dal 9 di ottobre inizia per voi qualche problema con il transito di Venere in opposizione al vostro Sole natale. Mercurio, Sole e Marte, però, interverranno in soccorso e vi forniranno quelle energie necessarie per affrontare le fatiche della settimana. Per quanto riguarda l’amore, avete necessità di una “full immersion”: vorrete dedicarvi al partner più del solito, cercando di trovare il maggior tempo possibile per stare insieme e vivere momenti di gioia.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di questa settimana che va dal 7 al 13 ottobre prevede per voi giornate sostanzialmente positive. Soltanto giovedì e venerdì potrà esserci qualche problema dovuto alla Luna in quadratura con il vostro segno. Amore e lavoro non vi danno pensieri, anzi: siete particolarmente stimolati, proattivi e passionali. Ed è proprio la passione a farvi avere belle idee e mettere in cantiere nuovi progetti. Avanti tutta.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Cancro, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox promette delle giornate decisamente positive. Da mercoledì 9 ottobre, in particolare, Venere in trigono allo Scorpione vi farà tornare voglia di intraprendere una relazione sentimentale dopo alcuni mesi di solitudine, in cui preferivate lasciar riposare il cuore e rimettersi in sesto dopo qualche scottatura. Attenzione invece sul lavoro, dove state perdendo un po’ della vostra carica e c’è chi è pronto per approfittarne.

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox questa settimana, dopo un inizio un po’ sottotono, terminerà in modo decisamente positivo. Il campo dove avrete la miglior fortuna? Quello professionale. Venere, Mercurio e Marte, infatti, ce la metteranno tutta per farvi arrivare maggiori introiti, mentre anche nuovi accordi e strette di mano sono decisamente favorite. Lunedì e martedì dedicatevi all’amore, visto che poi avrete altro a cui pensare.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 7 al 13 ottobre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox prevede un incipit all’insegna del nervosismo: la Luna in Acquario, infatti, vi renderà particolarmente nervosi e suscettibili, appesantendo le vostre giornate. In amore, invece, le stelle vi appoggiano e vi garantiscono buona fortuna. Se dovete pronunciare delle parole importanti e rivolgerle a qualcuno di altrettanto importante, fatelo, senza paura. Occhio alle finanze, soldi in arrivo dal 9.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari amici della Bilancia, non c’è che dire: questa settimana 7-13 ottobre secondo Paolo Fox è più che positiva. Venere, in particolare, insieme anche a Marte, vi dona un’aurea di magico e brillante fascino, il che favorirà gli incontri per i single e il ritorno di fiamma per qualche ex amante. Anche sul lavoro non potete lamentarvi, ma vi conviene concludere qualche affare importante prima che Giove entri in opposizione con il vostro segno.

Cari Scorpione, finalmente una settimana positiva. Avete tanto da recuperare dopo mesi difficili, pieni di problemi e difficoltà, e non vedete certamente l’ora. Eccezion fatta per lunedì e martedì, due giornate di transito verso una miglior fortuna, il resto dei giorni saranno pieni di possibilità per migliorare alcuni rapporti come la vostra condizione lavorativa ed economica. Da mercoledì 9 alla grande anche l’amore, con i single che troveranno finalmente il coraggio di uscire e conoscere qualcuno con cui finora hanno scambiato solo qualche messaggio.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 8 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 8 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, lunedì 7 ottobre 2019: le previsioni segno per segno

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, fatevi avanti sul posto di lavoro, proponetevi e mettetevi in mostra: è la settimana giusta, tutti i pianeti vi sostengono. È da qualche tempo che non vi prendete qualche bella soddisfazione. Avete forse perso l’abitudine al successo? Paolo Fox crede proprio di no. Non temete di intraprendere nuovi percorsi: anche se inizialmente vi sentirete disorientati, alla fine capiterete proprio nel luogo che avete sempre cercato. In amore siate sinceri, parlare con il cuore in mano è sempre il miglior modo per arrivare dritto nell’anima della persona che vogliamo conquistare.

Cari Capricorno, in questa settimana dovrete avere tanta (ma tanta) pazienza. Almeno fino a mercoledì alcune tensione surriscalderanno sia l’ambiente familiare che quello lavorativo e non saprete dove mettere le mani – o dove spegnere prima le fiamme degli incendi. Verso metà settimana, dunque, è previsto un miglioramento. Resistete e utilizzate tutta la diplomazia di cui siete capaci per limitare gli scontri.

Cari Acquario, Paolo Fox questa settimana prevede che le stelle vi giocheranno un brutto scherzo. Nel senso che dovrete fare attenzione a Venere che passa in Scorpione e potrà sconvolgere la vostra vita sentimentale. O, comunque, vi spingerà a porvi un importante interrogativo: siete felici e soddisfatti della vostra relazione? È quello di cui avete bisogno? Fintanto che arriva il week end, che sarà decisamente positivo, svolgete le vostre accurate indagini.

Cari Pesci, concludiamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox con qualche dritta per il vostro segno. Tra giovedì e venerdì la Luna vi porterà una sana voglia di ridere, di gioire di cose semplici, di ridere e di amare. Da quanto tempo non vi dedicate a queste attività? Se vi fermate a pensarci forse arriverete a spaventarvi per quanto tempo è passato dall’ultima volta che vi siete sentiti davvero felici.