Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 14-20 ottobre 2019

Cari amici dell’Ariete, come sarà questa settimana secondo Paolo Fox? Le tensioni che vi hanno pedinato di recente finalmente scompariranno, potrete tirare un sospiro di sollievo anche nella vita sentimentale, non ve la siete passata alla grande negli ultimi giorni, ma adesso siete in fase di recupero e, con l’arrivo di Venere nel segno, la felicità è a portata di mano. Le coppie che si sono allontanate potranno riscoprire la complicità, chi invece è a caccia di nuove storie potrà cogliere l’influenza positiva del pianeta per un incontro intrigante. Il lavoro invece racconta tutt’altra storia, l’influenza di Saturno vi porta ad assumere un atteggiamento diplomatico, non dovete imporre il vostro punto di vista altrimenti creerete soltanto inutile ostilità.

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox questa settimana vi consiglia di badare maggiormente alla vostra relazione sentimentale. Ultimamente l’amore è un po’ altalenante, vi scontrate e riconciliate come se fosse parte della vostra routine. Nonostante qualche incomprensione di troppo, però, riuscirete a buttarvi alle spalle questo periodo nebuloso. Cercate di non essere troppo esigenti nella vita privata e sociale, moderate anche le scenate di gelosia che non rendono particolarmente felice il vostro partner. Settimana tranquilla per i single che sognano un nuovo amore travolgente, ma se non avrete il coraggio di mettervi in gioco non arriverete mai a destinazione. Il lavoro prevede un lieve calo, ma presto ritroverete la fonte d’ispirazione.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, secondo Paolo Fox l’oroscopo settimanale vedrà Venere protagonista che vi influenzerà in modo positivo proteggendo l’amore. Chi ha già sperimentato una vita di coppia è in una botte di ferro, chi invece è a caccia dell’anima gemella avrà importanti novità in arrivo. Venere stimola il vostro carisma, avete fascino da vendere, cogliete la positività di questa settimana per sedurre chi v’interessa. Saturno potrebbe creare qualche disguido professionale, qualche ritardo vi metterà in una posizione scomoda e potrebbe bloccare la vostra produttività. Cambiamenti in vista per la vostra professione, non del tutto negativi, ma sicuramente drastici.

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana pone l’attenzione sulla vostra storia d’amore. State attraversando una fase delicata in cui la libertà viene al primo posto, superando di gran lunga l’amore per il partner. L’emotività è instabile, così come la gelosia che gira a ruota libera. Dovete evitare inutili polemiche e imparare a gestire meglio le vostre emozioni. La sfera professionale vi permetterà di raccogliere i frutti del vostro operato: se avete fatto la scelta giusta allora andrete incontro al successo, se al contrario avete intrapreso una strada sbagliata vi troverete davanti un muro bello alto. Ma l’ambizione sarà sempre dalla vostra parte e vi porterà a lottare.

Cari amici del Leone, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede combattuti. Vorreste vivere emozioni più intense, addossando la colpa al vostro partner che sembra aver preso le distanze. Non rivangate errori del passato e non dategli colpe ingiuste. Venere questa settimana vi rende pretenziosi ed esigenti, mentre Mercurio vi aiuterà a impostare un discorso selettivo e costruttivo con il vostro partner. Il lavoro anche è baciato dalle stelle in questa settimana che va dal 14 al 20 ottobre, potreste dover affrontare però delle conseguente determinate da alcune scelte del passato. Per fortuna potrete contare sul sostegno della persona amata.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 | Vergine

Cari Vergine, avvertite un certo peso sulla bocca dello stomaco, causato dalle rinunce fatte per amore in passato. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede desiderosi di riprendere possesso di quella spensieratezza di un tempo, purtroppo non potrete contare sulla comprensione del partner, poco empatico nei vostri confronti. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più in questo periodo, dovete capire se è questo quello che volete. Nel lavoro dimostrate intraprendenza e siete traboccanti d’iniziative, potrete portare molta acqua al vostro mulino.

Cari amici della Bilancia, Venere avrà un’influenza positiva sulla vostra settimana secondo Paolo Fox. Siete entrati in una fase in cui cercate tenerezza e sensualità nella vostra relazione e vorrete un partner che ne sia all’altezza. Periodo favorevole per i single, andrete incontro a piacevoli avventure. Saturno inoltre alimenterà le vostre ambizioni, potrete realizzare tutti i progetti messi in cantiere, ricordate che per ottenere successo talvolta bisogna correre anche qualche rischio.

Cari amici dello Scorpione, la fortuna non sarà dalla vostra parte in questa settimana che va dal 14 al 20 ottobre. Dovrete contare soltanto su voi stessi; in particolare, chi sta attraversando un periodo complicato in amore dovrà trovare il coraggio di affrontare il partner a muso duro. Soltanto così potrete buttarvi alle spalle le difficoltà e iniziare da capo. Il lavoro vi offre nuove opportunità da cogliere al volo, potrete raggiungere obiettivi importanti e se avete intenzione di avviare un’attività in proprio questo è il momento giusto per compiere il grande passo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox questa settimana porterà a galla qualche dubbio nella vostra relazione, avvertite una certa distanza tra voi e il vostro partner, ma non fatene un dramma. Le cose torneranno presto alla normalità se imparerete a lasciar correre. Se invece non avete ancora trovato l’amore, dovete imparare a mettervi in gioco, ad abbandonare il divano di casa e buttarvi nella mischia. Piani ambizioni si accavallano a lavoro, siete in ritardo sulla tabella di marcia se paragonata ai vostri avversari, ma l’importante è partire.

Cari amici del Capricorno, il vostro oroscopo settimanale secondo Paolo Fox porta a galla qualche disagio di coppia, vi scontrerete su alcune differenze d’opinione e per il peso diverso che date alle vostre ambizioni. Le storie che nascono in questo periodo sono destinate a durare, mentre a lavoro potreste ricevere nuovi stimoli che risveglieranno il vostro desiderio di successo, siete stufi di essere lasciati in un angolo per vedere gli altri brillare, è arrivato il vostro momento di splendere. Trovate un equilibrio tra originalità e tradizione.

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo settimanale di Fox vi suggerisce di parlare di più con la vostra dolce metà. Scendere a compromessi talvolta è l’unica soluzione per salvare una relazione, mettere in moto dei cambiamenti per consolidare la felicità duratura. L’amore è la vostra principale preoccupazione questa settimana. Venere in aspetto positivo risveglierà il vostro fascino, le stelle vi spingono verso la concentrazione per realizzare progetti importanti.

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 ottobre si conclude con il vostro segno e vi mette in guardia. Potreste avere un atteggiamento piuttosto ambiguo in questo periodo, affronterete giornate altalenanti come il vostro umore, ma la passione sarà sempre dalla vostra parte sia nella vita privata che nel lavoro. Non mancheranno conflitti, cercate di mantenere la calma evitando di assumere toni aggressivi.