Oroscopo Paolo Fox della settimana 5-11 aprile 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 5 all’11 aprile 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 aprile 2021 all’11 aprile 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, aprile porterà tante novità. In particolare nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 aprile arriveranno belle notizie lavorative. Per quanto riguarda l’amore, tutto filerà tranquillo questa settimana, attenzione soltanto a domenica 11 aprile, quando Giove entrerà nel vostro cielo…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, i prossimi saranno giorni tutto sommato positivi. Sabato 10 avrete l’occasione di conoscere una persona speciale che potrebbe diventare la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a giovedì 8 aprile, potreste fare i conti con una notizia negativa…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, in amore andrà tutto meravigliosamente questa settimana. Non siete tra i 3 segni che troveranno l’amore ad aprile però vi darete da fare. In particolare venerdì 9 sarà ricco di colpi di scena. Nel lavoro nulla di rilevante.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 aprile saranno giornate importanti per il vostro futuro. Vi si presenterà un’opportunità importante e dovrete prendere una decisione. Rimanete concentrati e rimandate qualsiasi appuntamento. In amore è arrivato il momento della resa dei conti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dovreste vivere giornate abbastanza tranquille, solamente in amore, nel week-end del 10 e 11 aprile, ci saranno dei battibecchi. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancheranno di certo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, la giornata di martedì 6 aprile sarà molto delicata a causa di un problema familiare da risolvere. Arriverà una brutta notizia. In amore sarà una settimana meravigliosa, forse è arrivato il momento per fare grandi progetti.

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana dal 5 all’11 aprile sarà decisiva per il lavoro. Giove e Nettuno vi accompagneranno per tutta la settimana e vi aiuteranno in scelte difficile. Per quanto riguarda l’amore, la scorsa settimana è stata importante per voi, procedete nello stesso modo anche nei prossimi giorni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, sarà un week-end scoppiettante quello del 10 e 11 aprile. Riuscirete a far colpo su una persona a voi cara e questo vi metterà un po’ in difficoltà. Nel lavoro, le giornate in cui dovrete mostrare il massimo impegno saranno quelle del 7 e dell’8. Non potrete sbagliare. Coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, come per la scorsa settimana, non smettete di dare attenzioni al partner. Il vostro rapporto sta vivendo un momento di crisi e ciò che avete fatto in questa ultima settimana non è bastato. Organizzate una cenetta a casa… Per quanto riguarda il lavoro, sono ore importanti, un grande progetto non aspetta altro di essere portato a termine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nei prossimi giorni sarete un po’ sottotono. Non vi siete fermati un attimo in questi ultimi giorni e adesso accuserete un po’ di stanchezza. Dovrete prestare la massima attenzione già da lunedì, non potrete commettere errori. In amore tutto bene, soprattutto durante il fine settimana.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi aspettano giornate pesanti: avrete gli occhi di tutti puntati addosso e non potrete permettervi errori. Mercoledì 8 una chiamata inattesa darà una seconda opportunità a chi cerca lavoro. Per quanto riguarda l’amore, qualche discussione nascerà con il partner verso metà settimana…

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, sarete molto raggianti e propositivi. Avrete l’opportunità di ottenere molte buone cose da un progetto a cui state lavorando. Giovedì 8 dovrete prestare la massima attenzione in amore. Rimanete fermi sulla vostra posizione e vedrete che eliminerete qualsiasi dubbio.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

