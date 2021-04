Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata molto interessante e costruttiva: le coppie finalmente potranno ritrovare forza e stabilità, soprattutto se si tratta di relazioni durature, mentre chi è single ed in cerca dell’amore potrà fare piacevoli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere vittime dell’incertezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 9 aprile 2021), vivete un periodo sottotono in amore. Se una storia non va più o non funziona potreste essere proprio voi a chiedere chiarimenti. Per quanto riguarda il lavoro, sembra ci sia la possibilità di affacciarsi ad un periodo positivo. Portate avanti i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi siete insoddisfatti e forse non si tratta di un momento passeggero: rimandate le questioni amorose perché oggi rischiereste di dire qualche parolina di troppo nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, non sarà facile starvi dietro, sarete deconcentrati o forse troppo carichi di mansioni.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata speciale sul piano delle relazioni: una persona conosciuta in questo periodo potrebbe diventare importante nella seconda parte del mese. Per quanto riguarda il lavoro, non aspettate che le cose accadano… Dovete essere voi artefici del vostro destino e del vostro successo, per cui date il massimo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, si prospetta una giornata agitata: non fatevi coinvolgere dalle problematiche amorose. Quella di domenica sarà una buona giornata per chiarire tutto quel che non ha funzionato e non funziona ancora. Capitolo lavoro, finalmente in arrivo un momento importante: forse dovrete decidere se compiere il grande passo.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata la Luna è opposta, nulla di grave ma potreste sentire il cuore spaesato. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete risolvere un piccolo problema personale: sapete come adattarvi alle situazioni nuove, fatevi aiutare dalla vostra razionalità. Evitate quindi inutili discussioni e mantenete la calma.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: attese novità in amore. Sul lavoro datevi da fare e portate avanti i vostri progetti.

