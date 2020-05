Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 8 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la giornata di oggi vi spingerà a ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi, avete bisogno di relax, fermarvi un attimo mentre il resto del mondo continua a girare. Avete bisogno di una pausa e allora ricercate quello che vi faceva stare bene, un vecchio hobby abbandonato a causa del poco tempo o un’amicizia archiviata per il menefreghismo di entrambi. Il lavoro procede bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle non riempite le vostre giornate di troppi impegni, va bene fare il giusto, ma il troppo stroppia come dice il detto. In amore le cose per fortuna iniziano a migliorare, vedete la luce alla fine del tunnel, dovete soltanto pazientare un altro po’. Occhio agli sbalzi d’umore che non fanno felice nessuno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tenete a bada lo stress, dovete evitare di agitarvi, non fa bene al cuore e neanche alla testa. I problemi si risolvono, anche in amore, per fortuna la Luna è dalla vostra parte e vi aiuterà con dolci consigli. Chi dice di no, amen, si passa avanti, non potete soffermarvi troppo sui rifiuti, nella vita ne avrete ancora tanti. Andate avanti e vedrete che trionferete ugualmente, dovrete trovare soltanto un’altra strada.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il weekend che arriva sarà interessante, l’amore finalmente vi regala grandi emozioni, ne avevate proprio bisogno dopo questo periodo buio. Chi sta vivendo più storie in questo periodo dovrebbe però prendere una decisione, non potete mettere due piedi in una scarpa. Nel lavoro si recupera terreno, anche se le preoccupazioni rimangono.

ACQUARIO

Cari Acquario, arriva un periodo di recupero finalmente per voi, dopo tanto penare. L’amore torna nella vostra vita, le emozioni faranno parte della vostra routine. Siete in vena di cambiamento, ed è anche giusto così.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle siete costretti a prendere una decisione, l’amore vi chiama in causa, non potete più giocare con troppi cuori, ascoltate bene quello che vi dice il vostro e regolatevi di conseguenza. Nel campo professionale arrivano degli imprevisti.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: l’amore torna nella vostra vita e vi travolgerà.

