Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata di grandi energie per il vostro segno. La Luna vi aiuterà in amore, le tensioni finalmente calano e potete concentrarvi di più sul vostro partner. Occhio alle finanze, non sbilanciatevi troppo con le spese in questo periodo, meglio risparmiare per tempi migliori.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle in questo periodo evitate le discussioni, rimandate a quando avrete la testa più libera dai problemi. Piuttosto, focalizzatevi su quello che vi tormenta e cercate una soluzione. Tenetevi alla larga dalle cattive influenze. Sul lavoro, chi ha problemi dovrebbe parlarne a chi di dovere.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata agitata, dovete però mantenere la calma e cercare di arrivare alla fine del vostro progetto. La Luna opposta alimenta i dissapori, in amore potreste andare incontro a qualche discussione turbolenta, moderatevi il più possibile, soprattutto se il vostro partner non ha niente a che fare con la vostra rabbia. Non tutto è rose e fiori, neanche nel campo professionale, portate pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, siete entrati ufficialmente in una fase di recupero. L’amore procede a gonfie vele, per fortuna potrete godere di una relazione sana ed equilibrata, anche chi è ancora single potrà lanciarsi in un mare di nuove conoscenze, non potrà che giovarne. Venere favorevole infatti vi aiuterà a mettere in piedi nuovi legami, state andando verso la direzione giusta. Nel campo professionale dovete invece impegnarvi di più per raggiungere i vostri obiettivi.

LEONE

Cari Leone, siete in una fase di recupero, dovete però mantenere la calma, ultimamente vi alterate facilmente e il vostro corpo inizia a risentirne. Cercate di chiarirvi le idee, capite cosa volete, fate pace con voi stessi e poi con gli altri, anche a costo di discutere e affrontare situazioni poco piacevoli.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle questa non è una delle vostre giornate migliori, potreste dover affrontare diversi problemi e alcuni vi metteranno in seria difficoltà. In amore arrivano discussioni importanti, delle incomprensioni lasciate in sospeso hanno causato molti danni nella vita di coppia, è giunto il momento di affrontarli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: la Luna vi aiuta in campo sentimentale, finalmente le tensioni scompaiono e lasciano il passo a un’ondata di passione.

