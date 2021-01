Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, finalmente la Luna non è più in opposizione. In ambito sentimentale potrete finalmente eccellere e recuperare il tempo perduto, soprattutto se siete single da molto tempo. Sfruttate questo periodo al massimo, le stelle vi assistono. La stessa strategia dovrà essere adottata sul lavoro. Dimostrate a tutti le vostre capacità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 gennaio 2021), la giornata si prevede all’insegna del nervosismo e dello stress. Evitate gli scontri e le complicazioni, non sarà proprio giornata… Per quanto riguarda il lavoro, dovrete prendere scelte importanti ma attenzione ai soldi in uscita. Ultimamente infatti avete avuto troppe spese.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi (venerdì 8 gennaio 2021) è una giornata nella quale dovrete dare il massimo, se non volete restare indietro. Cercate un amore che vi faccia sentire vivi e forti, se siete single da troppo tempo. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete affrontare i problemi, ma soprattutto dovrete farlo con coraggio ed energia.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 8 gennaio 2021 – è una giornata da sfruttare per chiarire ciò che non è andato bene di recente. Per quanto riguarda il lavoro, approfittate delle nuove proposte: ci potranno essere importanti cambiamenti nella vostra vita nel giro di poco tempo. Fatevi trovare preparati e non lasciate tutto al caso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 gennaio 2021), la giornata sarà all’insegna di gravi tensioni sia sul lavoro che in amore. Voi comunque cercate di non farvi abbattere e state lontano da chi vi causa negatività e preoccupazione. C’è sempre chi prova a mettervi il bastone fra le ruote. Andate avanti per la vostra strada.

VERGINE

Cari Vergine, è arrivato il momento di mettere da parte lo stress di questi giorni e fare chiarezza sul vostro futuro. Cercate di mettere ordine nella vostra vita sia in ambito amoroso sia in ambito lavorativo. Le crisi saranno tutte risolte grazie all’aiuto delle stelle. Abbiate fiducia. Il 2021 sarà l’anno della rinascita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottime notizie sul fronte dell’amore. Bene anche il lavoro ma servirà energia.

