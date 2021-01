Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 8 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore oggi – 8 gennaio 2021 – potete finalmente risolvere problemi e tensioni di lungo tempo, che non sono mai stati affrontati fino ad oggi. Un cambio di ruolo in ambito lavorativo è alle porte: accettatelo di buon grado. D’altronde cambiare è necessario se volete fare una bella carriera, cercate però di non sacrificare gli affetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 gennaio 2021), la Luna vi renderà parecchio sereni e sinceri. Parlate con il partner apertamente di ciò che non va e che va aggiustato. Inutile tenersi tutto dentro. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto sta andando come sperato, ma ogni crisi si risolve. Tranquilli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata il fine settimana ormai alle porte porterà grandi novità in amore. Potete finalmente risolvere problemi di lunga data. Per quanto riguarda il lavoro, invece non sbilanciatevi troppo: state nel vostro e fate solo ciò che vale la pena fare. Perché complicarvi la vita per chi nemmeno vi apprezza?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi – 8 gennaio – sarà positiva, grazie alla Luna favorevole insieme a Venere e Marte. L’amore finalmente gira dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono molte decisioni da prendere ed è normale che voi siate stressati, non fatevi abbattere. Le cose miglioreranno presto.

ACQUARIO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 8 gennaio – sarà davvero stressante e sottotono. Il vostro rapporto sentimentale ultimamente non va a gonfie vele, parlate con il partner e cercate di trovare una soluzione. Il tutto però verrà bilanciato da Mercurio che starà dalla vostra parte in ambito lavorativo. Portate avanti i vostri progetti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi (venerdì 8 gennaio 2021) Venere non sarà più contraria e l’amore potrà finalmente sbocciare. Ottime possibilità e incontri per chi è single da lungo tempo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di restare equilibrati: non è il momento di nuove sperimentazioni o strane impulsività. Se avete un impiego, anche se non vi fa impazzire, tenetevelo stretto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: finalmente l’amore potrà sbocciare. Lavoro? Evitate sperimentazioni.

