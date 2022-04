Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 8 aprile – in amore potreste fare degli incontri interessanti: avete finalmente dimenticato un ex che vi impediva di andare avanti con il giusto spirito. Ora fatevi sotto. Per quanto riguarda il lavoro, con una persona del cancro potrebbero esserci dei malintesi da dover gestire al meglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 aprile 2022), durante la serata con il partner potrebbero esserci alcune tensioni, cercate di mantenere la calma. Perché litigare? Per quanto riguarda il lavoro, dovete passare all’azione: i contatti sono favoriti, ma dovrete rimboccarvi le maniche.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è un po’ di nervosismo nell’aria, non alimentate contrasti e cercate di allontanarvi dalle persone che non vi fanno bene. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore avrete una grande voglia di cambiare tutto, non vi sentirete gratificati per ciò che fate.

CANCRO

Cari Cancro, se ci sono state delle discussioni in famiglia o con il partner, nelle prossime ore si potrà recuperare. Fare pace. Per quanto riguarda il lavoro, favorito chi è a contatto con il pubblico, il margine di guadagno sarà maggiore del previsto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 aprile 2022), state vivendo un periodo particolare, i single del segno si sentono piuttosto confusi in queste ore. Cercate chiarezza e pace. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di stare calmi e contate fino a dieci prima di parlare…

VERGINE

Cari Vergine, in amore con i segni del Cancro, Pesci e Scorpione ci saranno delle belle opportunità da cogliere. Per quanto riguarda il lavoro, datevi da fare, situazioni ferme da tempo potrebbero smuoversi finalmente. Coraggio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: belle opportunità in amore. Nel lavoro finalmente si muove qualcosa.