Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 8 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore non chiudetevi in casa ma frequentate i posti giusti: potreste conoscere una persona importante per la sfera sentimentale… Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo delle belle opportunità da cogliere. Starà a voi prenderle al volo!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 aprile 2022), in amore nelle prossime ore ci potrebbe essere qualche tensione di troppo da gestire, le stelle invitano alla prudenza e alla calma. Per quanto riguarda il lavoro, non cadete in inutili provocazioni. Attenzione!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore durante la giornata di oggi – 8 aprile 2022 – cercate di mantenere la calma, non siate impulsivi con il partner o con la persona che state conoscendo. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza inizierà a farsi sentire e non poco. Tenete duro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se siete single, datevi da fare. Nelle prossime ore sono favoriti gli incontri! Per quanto riguarda il lavoro, avete maggiore energia, sfruttatele al meglio per portare realizzare i vostri obiettivi nel minor tempo possibile.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 aprile 2022), in amore una certa esuberanza ed uno slancio affettivo vi caratterizzeranno nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente riuscirete ad attrarre delle persone che potranno aiutarvi nei vostri scopi.

PESCI

Cari Pesci, oggi – 8 aprile 2022 – sono favoriti gli incontri ma… non siate troppo selettivi! Per quanto riguarda il lavoro, fate in modo che le vostre idee vengano ascoltate dagli altri. Ma servirà calma.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: datevi da fare in amore. Bene anche il lavoro.