Oroscopo Paolo Fox della settimana 4-10 aprile 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 4 al 10 aprile 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 aprile 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da cinque stelle su cinque. Buone notizie per l’amore perché Sole e Mercurio sono dalla vostra parte e nella giornata di domenica potrete contare anche sulla Luna. Le conoscenze e gli incontri sono favoriti e ora, dopo un periodo di crisi, dovrete solo lasciarvi andare alle belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana promette grandi cose soprattutto per chi vuole recuperare il tempo perso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Il mese di marzo per l’amore non è stato molto semplice, ma ora fortunatamente il peggio è alle spalle. Domenica la Luna sarà dalla vostra parte, dovrete fare chiarezza, esprimervi al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle finanze anche se avete grandi progetti in mente.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Avete dei dubbi su una storia d’amore? Non temete perché ad aprile riuscirete a fare chiarezza su tutto. Ora avete tanti problemi da affrontare, in famiglia o con i parenti, meglio mantenere la calma soprattutto dopo mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro, avete delle buone idee, ma forse i progetti prima di maggio non riusciranno a decollare. Tempo al tempo.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle anche per voi. Se siete single questa sarà la vostra settimana perché Venere da mercoledì tornerà dalla vostra parte. Avrete voglia di innamorarvi, di lasciarvi andare per dimenticare il passato triste e tutti i problemi. Fate bene, ma cercate di capire che non potete ottenere tutto. Per quanto riguarda il lavoro, dovete agire subito. Mi raccomando, massima attenzione se avete delle situazioni in bilico…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (4-10 aprile 2022), quattro stelle. Buone notizie in amore perché tra qualche giorno Venere non sarà più contraria. Anzi, riuscirete a lasciarvi andare alle passioni. Per quanto riguarda il lavoro, sentirete di aver fatto tanto e di aver ricevuto poco, ma da maggio tutto cambierà. Pazienza. Serve solo pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore avete bisogno di certezze perché per troppo tempo, purtroppo, avete lasciato spazio a una persona poco chiara, ambigua nei vostri confronti. Tra giovedì e venerdì farete chiarezza, ma ricordate che le storie con persone impegnate stanno per giungere al capolinea. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di dire basta, ma ci sono troppe situazioni che vi remano contro. Meglio usare la diplomazia.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore è arrivato il momento di farvi valere, ma attenzione perché ad aprile, per l’ultima volta, avrete modo di riconciliarvi con qualcuno. Chi è volenteroso non deve piangersi addosso, anzi deve accettare le opportunità, ma farlo con calma e diffidenza. Per quanto riguarda il lavoro, da maggio avrete sempre meno energie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Cercate di tenere il lavoro e tutti i problemi lontano dalla sfera sentimentale. Venere arriverà in vostra difesa, quindi avete voglia di lasciarvi andare e di circondarvi di persone che capiscono davvero la vostra sensibilità. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è dalla vostra parte e questo vi rende ancora più ambiziosi del solito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Voi amate le persone vere, sincere e in amore non sopportate le persone ossessive e gelose. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di accettare nuovi incarichi, anche se potrebbero essere un po’ pesanti, gravosi. Questo è un mese per riflettere e fare un mea culpa…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. In amore nell’ultimo periodo avete avuto a che fare con persone sfuggenti, un po’ distanti da voi. Ora, però, Venere torna dalla vostra parte, dovete lasciarvi andare e dimenticare le incomprensioni. Sarà difficile, e lo sarà ancora di più nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ confusi, ma non dipende da voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore è arrivato il momento di lasciarsi andare, di vivere belle emozioni, anche con una persona diversa da voi. Cercate di prendere in considerazione tutte le opportunità: molti vi fanno i complimenti, vi vorrebbero al loro fianco, dovete solo scegliere con attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, avete dovuto fare i conti con battaglie difficili.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere presto sarà dalla vostra parte e da giovedì sentirete la necessità di lasciarvi andare all’amore. Cercate di circondarvi di tante persone perché gli incontri sono favoriti: ottime le giornate del fine settimana, dovete solo emergere e farvi notare. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di chiedere un rimborso o di aprire una vertenza.

