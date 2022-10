Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 7 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le coppie che hanno vissuto una crisi in amore durante la giornata di oggi – 7 ottobre – non dovranno alimentare disagi e litigi. Anzi, l’esatto contrario… Fate la pace. Riappacificatevi. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono dei rallentamenti. Tranquilli: niente di drammatico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 ottobre 2022), per voi si preannuncia una giornata interessante per recuperare un sentimento che avevate dato per perso o quasi. Per quanto riguarda il lavoro, possibile che qualche piccola incertezza possa essere risolta al più presto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi (venerdì 7 ottobre 2022) con una persona del segno dell’Acquario potreste fare grandi cose… Pensateci a fondo. Per quanto riguarda il lavoro, fate una richiesta entro la fine del mese se intendete ottenere una risposta…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi – 7 ottobre 2022 – la Luna sarà favorevole e vi permetterà di parlare meglio in amore. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che voi da poco abbiate ricevuto una conferma o che il vostro ruolo sia diventano importante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 ottobre 2022), i sentimenti potranno nascere di nuovo in questo fine settimana che ormai è alle porte. Tenete duro ancora qualche ora. Ci siamo quasi. Per quanto riguarda il lavoro, siete in una fase di ricerca, non vi dovete abbattere. Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, se siete soli e volete vivere qualche bella avventura questo è il momento giusto per provarci. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore ritroverete stabilità e voglia di lavorare. Avanti così!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: è il momento giusto per tentare qualche nuova avventura sentimentale. Bene il lavoro.