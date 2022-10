Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi – 7 ottobre 2022 – dovreste tenervi lontani dalle complicazioni, in particolare in amore e nei sentimenti in generale. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe pensare di aver fatto una mossa sbagliata, tranquilli: si può sempre rimediare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 ottobre 2022), sta per arrivare un po’ di soddisfazione nelle relazioni sentimentali. E’ quasi il vostro momento. Per quanto riguarda il lavoro, durante la giornata fate tutto con molta calma. Non vi corre dietro nessuno. Che fretta c’è?

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso della giornata di oggi dovrete cercare di liberare il vostro cuore da una piccola agitazione. Il campo delle associazioni è più libero da contrasti, ma sul lavoro prendete le distanze, o almeno provateci, da chi non vi capisce.

CANCRO

Cari Cancro, per voi è in arrivo una giornata che annuncia qualche emozione in più in amore. Emozioni da godere fino in fondo. Per quanto riguarda il lavoro, riceverete una buona notizia. Il duro lavoro fatto verrà ripagato. Avanti così!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 ottobre 2022), se siete single, dovreste dedicarvi all’amore senza limitazioni. Buttatevi in nuove avventure. Coraggio! Cosa avete da perdere? Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo di revisione nella vita professionale. Riordinate le idee e fate un punto.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana che ormai è alle porte partirà con qualche dubbio, attenzione a non mettere agitazione nei rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, vi arrabbierete in ufficio con qualche collega, cercate – anche se alcune volte è difficile – di mantenere la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: sta per arrivare un po’ di soddisfazione nelle relazioni sentimentali.