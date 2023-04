Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 7 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso della giornata di oggi – venerdì 7 aprile 2023 – potreste realizzare un piano economico legato ad un acquisto importante. C’è chi ha la possibilità di brillare e mettersi al centro dell’attenzione, a prescindere da dove si trovi e con chi si trovi. State facendo il vostro percorso e nessuno se ne accorge? Abbiate più fiducia in voi stessi, il vento sta per girare. Ottime le relazioni sociali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 aprile 2023), il vostro modo di esprimervi sembra particolarmente enigmatico. Dovete essere più chiari per farvi capire e vedrete che le cose andranno meglio. Molto meglio. Non sono gli altri a stancarvi, bensì le vostre azioni. Accettate il consiglio di una persona saggia, fidatevi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amicizia nel corso delle prossime ore è importante e voi avete bisogno di stare vicino a chi condivide i vostri ideali. Uscite fuori di casa e anticipate gli altri magari organizzando una serata insieme. Le stelle durante la giornata di oggi – 7 aprile – vi faranno venire voglia di relativizzare cose ancora importanti. Prendete in mano la vostra vita e dimostrate le vostre capacità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo mese di aprile sarà meglio evitare le polemiche e pensare a se stessi e ai propri progetti lavorativi e non. Il tempo sa essere galantuomo. Abbiate pazienza. Avrete influenza sulla persona amata che sarà affascinata dal vostro magnetismo. Se siete single, potreste scoprire il vostro lato seducente nel giro di poche ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 aprile 2023), le idee ci sono, ma dovete strutturare i vostri progetti fino in fondo, nel dettaglio. Dovete sforzarvi molto di più per raggiungere un livello più alto nella vostra vita sentimentale. La motivazione non vi manca di certo. Eliminate le vecchie abitudini.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo aprile troverete persone ottimiste e generose disposte ad aiutarvi o solo a passare del tempo con voi. Potete sognare a occhi aperti, trovare nuove fonti di entrata. Avete una spinta irresistibile per far sentire di più la vostra presenza sul lavoro e nella vita privata. Cogliete l’occasione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: avete una spinta irresistibile per far sentire di più la vostra presenza.