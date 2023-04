Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 aprile 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la gioranta di oggi – venerdì 7 aprile – la vostra mente sarà concentrata sugli aspetti della vita più importanti, dovreste prendervi una pausa e tornare ad una forma ottimale prima di andare avanti. Per quanto riguarda l’amore, se siete single, uscite dal guscio: le stelle sono dalla vostra parte e farete conoscenze interessanti. Molto interessanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 aprile 2023), le richieste che vi circondano creano incertezze, pensate solo a dove volete andare, pensate di più a voi stessi. Siate felici accettando i vostri bisogni. Per quanto riguarda l’amore, i vostri sentimenti sono positivi. Dovete mostrare ciò che siete alla persona amata o ad una persona particolarmente speciale.

GEMELLI

Cari Gemelli, se durante la gioranta di oggi – 7 aprile – seguirete i vostri desideri l’atmosfera diventerà più allegra, avvertirete un senso di libertà. Era quello che aspettavate da tempo, no? Siete troppo tesi per via degli obiettivi da raggiungere che sono diventati un’ossessione. E’ tempo di concedersi una pausa di riflessione. I mezzi per raggiungere una soluzione chiara ci sono tutti.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – venerdì 7 aprile 2023 – sarà una giornata all’insegna degli affari proficui. Studiate nuovi modi per ottenere più entrate possibili nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda l’amore, sono previsti tanti momenti passionali con il partner, intensi e soddisfacenti, ma anche stancanti… Non strafate. Abbracciate la passione e godetevi il momento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 aprile 2023), non dovete mettere sempre tutto in discussione, seguite il vostro intuito… Le vostre reazioni a volte possono sembrare egocentriche o provocatorie. C’è un atmosfera di conquista che supporta la vostra creatività. Date sfogo alla vostra arte. Divertitevi.

VERGINE

Cari Vergine, le vostre idee durante la gioranta di oggi sono chiare e accurate in particolare per i vostri progetti di gruppo. Le stelle vi invitano ad agire e la vostra mente si riempie di pensieri. Siate determinati, vi aiuterà nella vita. Nel corso delle prossime ore di venerdì 7 aprile 2023 siate più pazienti del solito: questo atteggiamento darà i suoi frutti. Se riuscirete a mettere da parte l’impulsività, potrete ottenere tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: vi attende una giornata proficua. Molto bene l’amore dove ci sarà tanta passione.