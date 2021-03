Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 5 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 5 marzo 2021 – ritroverete energia e voglia di fare, anche se sono parecchie le questioni ancora da risolvere. Questo vale in particolare sul lavoro, dove i dubbi nell’ultimo periodo non sono mancati. L’arrivo della primavera è sinonimo di cambiamenti anche importanti, potreste iniziare un nuovo percorso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 marzo 2021), potrete pian piano recuperare dopo un periodo complesso, anche se ancora non tutto è al suo posto. Avete perso alcuni punti di riferimento, soprattutto a livello lavorativo. Dovete quindi adattarvi a nuove realtà. Molti di voi sentono di essere ‘in credito’: avete fatto molto ma in cambio vi è stato dato meno, e questo vale sia per la famiglia che per il lavoro. Ma inutile recriminare.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo vi vede particolarmente grintosi e determinati, perché avete Marte dalla vostra parte che vi dà energia. Molti di voi sono reduci da un lungo stop e ora non è facile ripartire, soprattutto se non è dipeso dalla vostra volontà ma magari per un impedimento fisico. Le prossime sono giornate di buon auspicio.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox nelle prossime 48 ore avete stelle importati, per cui approfittatene. Dovete capire quali sono le opportunità che vi si presenteranno in futuro e coglierle al volo, se ne vale davvero la pena. Molti percorsi e relazioni si sono interrotti negli ultimi mesi, guardate al futuro con entusiasmo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 marzo 2021), continua per voi un periodo all’insegna del nervosismo e della tensione. Febbraio infatti è stato un mese difficile, specie in amore, con tanto pessimismo e recriminazione. Inutile rivangare il passato o riaprire storie ormai chiuse da un pezzo. Finireste per arrabbiarvi inutilmente.

VERGINE

Cari Vergine, è il momento di tirare fuori le unghie e dimostrare a tutti il vostro valore. Se qualcuno, magari sul lavoro, vi ha messo il bastone fra le ruote, adesso dovete dare il massimo e far vedere di che pasta siete fatti. Vi sentite un po’ sull’altalena, con periodi positivi alternati ad altri di forte agitazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: Marte vi rende determinati e grintosi.

