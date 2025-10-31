Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 31 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 31 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di fine ottobre avvertite una grande voglia di equilibrio, ma anche di emozioni nuove. Saturno vi sta mettendo alla prova, ma voi avete la grazia e la logica per uscirne bene. Lavoro? C’è qualcosa da chiarire: meglio farlo subito. L’amore cresce piano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 ottobre 2025), siete magnetici anche in queste ore di fine mese. In amore potete conquistare chiunque, ma attenzione a non creare gelosie inutili. Per quanto riguarda il lavoro, state maturando una scelta importante: fidatevi del vostro intuito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di cambiare aria, magari anche solo metaforicamente. Le stelle parlano di nuovi inizi, viaggi, studi, contatti lontani. L’amore torna sorridente dopo un periodo grigio. Bene così: godetevi questo momento in santa pace.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete un po’ stanchi, ma tenaci come sempre. Il lavoro vi assorbe, però non dimenticate la vita privata: qualcuno vicino a voi ha bisogno di una parola dolce. Il fine settimana, ormai alle porte, sarà di recupero emotivo, con buone notizie in arrivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 ottobre 2025), creatività alle stelle in queste ore. State uscendo da un periodo statico e avete voglia di rivoluzionare tutto. Attenzione però a non spiazzare chi vi vuole bene. In amore serve un po’ più di costanza.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

PESCI

Cari Pesci, siete dolci ma anche profondi. Durante questa settimana avrete intuizioni incredibili. In amore c’è un ritorno o un nuovo incontro dal sapore familiare. Capitolo lavoro: qualcuno riconosce finalmente il vostro valore. Fidatevi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ascoltate il vostro istinto. Le stelle lo illuminano, ma la strada la scegliete voi.