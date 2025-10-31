Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 31 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 31 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un periodo piena di energia! Qualcuno nel corso delle prossime ore di questo 31 ottobre proverà a mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi siete segni di fuoco: non vi fermate. L’amore torna protagonista nel weekend che ormai è alle porte, ma occhio alle parole: moredetevi la lingua prima di fare danni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 ottobre 2025), state ancora cercando la stabilità perduta. Questa volta non solo quella economica. Venere è dalla vostra parte: chi ha avuto discussioni può chiarire finalmente. Per quanto riguarda il lavoro, un piccolo rallentamento serve solo a riorganizzarsi. Ma servirà calma e sangue freddo.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi sentite un po’ in altalena in queste ore di fine ottobre. Però le stelle parlano di nuove opportunità: messaggi, proposte, contatti fortunati. In amore c’è curiosità, ma anche bisogno di sincerità. Serve lucidità.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore si risveglia in queste ore di fine mese! Un progetto o una persona riaccende emozioni che pensavate sopite. Lavorativamente parlando, serve coraggio: avete idee buone ma dovete crederci voi per primi. La giornata di domenica sarà fantastica per ritrovare armonia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 ottobre 2025), dopo un periodo in cui vi siete sentiti messi da parte, ora potete riconquistare spazio e rispetto. In amore c’è una bella carica passionale, ma attenzione all’orgoglio… Non fate il passo più lungo della gamba.

oroscopo paolo fox oggi

VERGINE

Cari Vergine, quella che si sta per chiudere è, ed è stata, una settimana molto pratica: sistemate, chiudete, archiviate. Ma le stelle dicono anche che state trascurando un po’ l’aspetto emotivo. Chi è in coppia deve dedicare più tempo ai sentimenti. Domenica interessante…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: sistemate, chiudete, archiviate. Ma le stelle dicono anche che state trascurando un po’ l’aspetto emotivo. Attenzione…

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca