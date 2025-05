Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 30 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 30 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna in questo fine maggio è in ottimo aspetto; se ci sono stati diverbi, ora si possono superare. Miglioramento nella creatività; dedicate particolare cura alla pelle.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 30 maggio 2025), nel corso delle prossime ore potreste decidere di cambiare città con il partner; desiderio di vivere emozioni intense. Cercate di mantenere buoni rapporti con i colleghi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo maggio si conclude con qualche incertezza sentimentale di troppo; nei rapporti d’amicizia, siate più generosi. Non fate il passo più lungo della gamba.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovete reagire con cautela alle provocazioni; Venere non è più nel vostro segno, ma siete convinti dei vostri sentimenti. Nei prossimi giorni di questo maggio 2025, potreste dover ripensare ad un progetto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 30 maggio 2025), torna la voglia di amare; anche i single potrebbero fare incontri speciali. Per quanto riguarda il lavoro, possibile svolta rispetto al recente passato. Ritrovate equilibrio psicofisico. Giornata focalizzata sulla professione. Potreste compiere progressi significativi.

PESCI

Cari Pesci, valutate se accettare una situazione insoddisfacente o dire basta; le coppie in crisi si sono date un’altra chance, ma gli esiti sono incerti. Sentite di non essere stati preso abbastanza sul serio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata ricca di energia e positività. Lavoro? Attenzione e determinazione.