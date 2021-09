Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata in cui non si escludono colpi di scena, per lo più in positivo. Non fatevi trovare impreparati. Sul lavoro arrivano novità interessanti, tutto il mese porterà buone opportunità. Coglietele al volo, non rimarrete delusi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (3 settembre 2021), nel prossimo fine settimana potrete mettere fine alle eterne liti con il partner, in effetti non se ne può più. Dal punto di vista professionale avete i tempi stretti e dovete portare a termine un progetto il prima possibile, non lasciatevi guidare dall’ansia.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti nel vostro segno hanno vissuto un periodo di stanchezza acuta di recente, le coppie in crisi adesso però devono recuperare. La Luna dissonante crea qualche problema in campo professionale, ma niente di allarmante. Fate il vostro senza strafare, non ne vale la pena.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata è molto propositiva in amore. Se c’è una persona che vi interessa approfittate delle stelle positive per lanciarvi in questa nuova avventura, e non temete di farlo anche senza paracadute. Necessaria invece una mediazione sul lavoro, affidatevi se necessario a una persona competente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 settembre 2021), sarà una giornata positiva per il vostro segno, dovete soltanto mettervi di più alla prova, al lavoro ci sono troppe incomprensioni passate e non riuscite a mandarle giù. Nn fatevi dominare dall’ansia. A volte bisogna mordersi la lingua per non litigare con colleghi e superiori.

VERGINE

Cari Vergine, sarà una giornata in cui il protagonista sarà il cuore, l’amore vi ha messo sotto pressione di recente, dovete imparare a lasciarvi andare. Non siate troppo rigidi, è normale che qualcosa non vada secondo i vostri piani o che qualcuno la pensi diversamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: le coppie che hanno vissuto un periodo di crisi torneranno a sorridere e ritroveranno serenità.

