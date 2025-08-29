Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 29 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

Cari Bilancia, Venere è di riferimento quando si parla di sentimenti, finalmente esce da una posizione complessa che vi ha fatto mettere tutto in discussione. Per quanto riguarda il lavoro, in queste ore di fine agosto 2025 percepite che la crescita è un po’ rallentata rispetto al solito o al normale.

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 agosto 2025), in arrivo scintille e colpi di scena nella vostra vita sentimentale. Avete bisogno di passione, profondità, verità scomode e, perché no, anche qualche sfida. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo non promette ancora risultati immediati, ma lancia proposte per le conquiste di settembre.

Cari Sagittario, siete tra i segni più favoriti di questa settimana di fine agosto per quanto riguarda l’amore. Dopo un periodo un po’ opaco, Venere torna a sorridervi e regala quella leggerezza che vi è mancata nel recente passato. Capitolo lavoro: il periodo si preannuncia di recupero e crescita. Coraggio, datevi da fare!

Cari Capricorno, il mese di agosto 2025 che sta volgendo al termine vi ha immerso in una sorta di viaggio interiore, un mese in cui più che agire avete preferito riflettere. Le stelle suggeriscono incontri inaspettati, situazioni che possono riaccendere la vostra voglia di amare e di essere amati. Lavoro? Nulla sembra stabilito una volta per tutte.

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 agosto 2025), alcune relazioni sembrano non darvi più le emozioni di un tempo. Venere in opposizione aggiunge un velo di freddezza o di distanza, anche nelle coppie più solide. Per quanto riguarda il lavoro, la ripresa lavorativa non è proprio un fuoco d’artificio, almeno non per ora.

Cari Pesci, i pensieri di lavoro vi assorbono così tanto che i sentimenti, al momento, tendono a passare in secondo piano. Avete davanti a voi una stagione intensa e densa di impegni da affrontare uno alla volta. Da un lato, l’orgoglio e l’ambizione spingono a dare il massimo; dall’altro, una certa pigrizia latente porta a desiderare momenti di quiete.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: dopo un periodo un po’ opaco, Venere torna a sorridervi e regala quella leggerezza che vi era mancata.